Knives Out 4 a rischio, Ryan Johnson non ne può più di Netflix

Knives Out 4 si farà? sembra molto improbabile. Nell'aprile del 2021, Netflix ha scosso il mondo del cinema annunciando l'acquisto dei diritti di due sequel di Knives Out dallo sceneggiatore e regista Rian Johnson in un accordo del valore di 400 milioni di dollari.

Un nuovo report (via The InSneider) indica che Johnson probabilmente non tornerà a lavorare per Netflix dopo l'uscita di Knives Out 3 il prossimo anno e la fine del suo contratto. Infatti, ha già preparato il suo prossimo film, descritto come un "sci-fi originale", e molto probabilmente lo proporrà agli studios già nei prossimi mesi.

A marzo, la società T-Street di Johnson ha firmato un accordo per due film con la Warner Bros. Uno di questi film è il thriller sull'intelligenza artificiale senza titolo con Joseph Gordon-Levitt protagonista, mentre l'altro sarà il prossimo film della regista di Fair Play Chloe Domont.

Netflix non intende cambiare il suo modello di business

Non è chiaro per quanto tempo ancora Ted Sarandos, CEO della piattaforma, potrà continuare a evitare le uscite nelle sale, ma sembra evidente che allo studio non interessi affatto e rimanga un territorio che non è desiderosa di esplorare, almeno non nei termini in cui lo fanno i rivali. E finora ha funzionato: i numeri di Netflix sono molto invidiati dall'intero settore dei media.

Secondo un recente articolo di Deadline, Johnson e Daniel Craig pare non siano contenti del modello di business di Netflix. Le loro critiche erano rivolte direttamente a Glass Onion - Knives Out del 2022, che non ha potuto godere di un'adeguata distribuzione nelle sale. Secondo Deadline, il film avrebbe potuto incassare 600 milioni di dollari in tutto il mondo se fosse uscito nelle sale.

Naturalmente, Netflix ha un'altra opportunità di cambiare rotta l'anno prossimo con il terzo capitolo di Knives Out - Wake Up Dead Man - ma le fonti ritengono che lo streamer non lo farà nemmeno per questo. Netflix sta ancora una volta buttando via soldi facili, rifiutandosi di sostenere catene ed esercenti, solo perché hanno un "modello di business", e Johnson ne ha chiaramente abbastanza.