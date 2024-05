David di Donatello 2024, da C'è ancora domani a Io Capitano: i film vincitori da (ri)vedere

I premi? L'abbiamo detto tante volte, magari di artistico non aggiungono nulla ad un film, ma di certo ci fanno venir voglia di rivederli. O, perché no, di vederli per la prima volta. In un'epoca dalle molte uscite, è infatti difficile tenere il passo, e allora molti titoli vengono recuperati poi in streaming, con la giusta calma e il giusto tempo. Spesso, vengono recuperati proprio dopo una cerimonia di premiazione, stuzzicando l'attenzione degli utenti, alla ricerca di quella pellicola di qualità. Allora, ancora caldi dal red carpet dei David di Donatello 2024, che hanno visto trionfare C'è ancora domani e Io capitano, eccoci a fare il punto dei vincitori riflettendo sulla possibilità che alcuni di loro possano essere visti o rivisti comodamente a casa, essendo disponibili in streaming su NOW.

Paola Cortellesi, grande protagonista ai David 2024

Il consiglio, in questo caso, è partire proprio dal titolo che ha vinto il David come Miglior Film: Io Capitano di Matteo Garrone. Miglior esordio alla regia, alla Cortellesi con C'è ancora domani che, oltre aver sbaragliato i botteghini (non solo italiani), si è imposto come grande protagonista della serata. La storia di una donna, nella Roma del Dopoguerra, alla ricerca di un'identità e di una libertà, emancipandosi da un marito gretto e violento. Un'occasione unica, quindi, vedere o rivedere uno dei film italiani più importanti degli ultimi anni, legittimato dai David vinti.

Regia, sceneggiatura, interpreti: i film vincitori da rivedere

Una scena di Rapito di Marco Bellocchio

Andando avanti, tra i titoli presenti su NOW ci sono anche quelli che hanno vinto nella categoria dei migliori interpreti. Il David come Miglior Attrice Protagonista è andato a Paola Cortellesi per la grande prova in C'è ancora domani; mentre il David di Donatello per il Miglior Attore Protagonista lo ha vinto Michele Riondino, che abbiamo visto dietro e davanti la macchina da presa di Palazzina LAF. Se le vittorie sembravano scontate, meno annunciate invece quelle tra i Non Protagonisti: Emanuela Fanelli ha vinto per C'è ancora domani (secondo David in carriera!), e Elio Germano ha invece trionfato per la performance in Palazzina LAF.

Emanuela Fanelli e Paola Cortellesi

Capitolo sceneggiatura: il David per la Miglior Sceneggiatura Originale è andato a C'è ancora domani, invece Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli hanno vinto per la Miglior Sceneggiatura Non Originale per Rapito. E la regia? La sfida per il 2024 era decisamente accesa: Nanni Moretti, Matteo Garrone, Andrea Di Stefano, Alice Rohrwacher, Marco Bellocchio. Cinque grandi autori per cinque grandi film (e li trovate tutti su NOW, compreso La Chimera, disponibile dal 12 maggio), con il David poi vinto da Matteo Garrone per Io Capitano (film che vince anche il David per la miglior produzione).

I David "tecnici"

Grandi registi, grandi attrici e grandi attori. Le cerimonie di premiazioni sono le passerelle più attese dall'industria cinematografica. Industria, di cui fanno parte anche le maestranze. Tecnici, operatori, autori, montatori, scenografi, costumisti. Nomi che scorrono lungo i titoli di coda mai troppo celebrati. In qualche modo, proviamo a sostenerli, consigliando di rivedere su NOW i film che hanno vinto i David tecnici: straordinaria la fotografia di Paolo Carnera per Io Capitano, così come è stato di pregevole fattura il lavoro di Andrea Castorina e Valeria Vecellio per la scenografia di Rapito. A proposito di grandi autori: ai David ha vinto anche Mario Martone con Laggiù qualcuno mi ama, documentario su Massimo Troisi da poter vedere in streaming per rivivere la grandezza dell'autore e attore napoletano.

Elio Germano e Michele Riondino in Palazzina LAF

I Migliori Costumi sono andati a Sergio Ballo e Dario Calvelli per Rapito; il David per il Truccatore è andato a Enrico Iacoponi per Rapito; per le Acconciature invece il David è andato a Roberta Giuliani, sempre per Rapito di Marco Bellocchio. E potete rivedere Io capitano per l'incredibile lavoro del montaggio realizzato da Marco Spoletini. Ritmo, profondità, tridimensionalità. Come la musica: perché il film vincitori ai David non solo solo da guardare, ma anche da ascoltare. Basti pensare a Io Capitano (Garrone ha fatto incetta di premi tecnici) che ha vinto per il Miglior Suono e Miglior Effetti Visivi, e basti pensare pure alla musica originale dei Subsonica, composta per Adagio (su NOW dal 13 maggio). Canzone originale? La mia terra di Diodato, da riascoltare in Palazzina LAF.

Tutti i film candidati ai David di Donatello recuperabili su NOW