C'è ancora domani: per Paola Cortellesi esordio da 1,6 milioni al box office italiano

Grande apertura del film d'esordio di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che nel primo weekend in sala raggiunge un incasso di 1,6 milioni di euro al box office italiano. Film d'apertura della Festa del Cinema di Roma e vincitore del Premio del Pubblico, del premio Speciale della Giuria e della menzione alla Miglior opera prima, il film di Paola Cortellesi, uscito in sala giovedì scorso in 491 sale, svetta in testa alla classifica degli incassi. Come rivela la nostra recensione di C'è ancora domani, al centro della storia troviamo Delia, moglie e madre che, negli anni '40, intraprende un percorso di liberazione da un marito opprimente.

Saw X: una scena del film

Ottimi incassi anche per Saw X, nuovo capitolo della saga horror che si piazza al secondo posto con 1,3 milioni di euro di incassi raccolti in 337 sale. Il ritorno di Jigsaw al botteghino è stato accolto con enorme interesse dal pubblico italiano confermando il trend positivo globale. La recensione di Saw X loda i pregi della nuova sanguinosa avventura che a livello globale ha già superato gli 83 milioni di dollari.

Killers of the Flower Moon resiste in terza posizione. La durata fiume del film di Martin Scorsese non ha affatto spaventato il pubblico italiano, che continua a recarsi al cinema per vedere l'opera con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone tratta da una storia vera che ha raggiunto la cifra di 3,2 milioni totali. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Quanto Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania. Dopo l'exploit dello scorso weekend, l'ennesimo capitolo delle avventure di Luì e Sofì incassa altri 860 milioni di euro che lo portano a superare i 3 milioni di euro. Gli incassi della nuova avventura edificante per famiglie indicano che l'appeal della coppia di YouTuber sui bambini non accenna a diminuire.

In quinta posizione troviamo il debutto del vincitore della Palma d'Oro a Cannes, Anatomia di una caduta di Justine Triet. Magri incassi per la pellicola d'autore che apre con un totale di 218.000 euro raccolte in 218 sale.