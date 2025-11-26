Ascolti TV 25 novembre, C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera la soap turca: c'è ancora speranza

Martedì 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la programmazione ha visto un chiaro vincitore in prima serata e una battaglia molto accesa nell'access prime time. Il film evento C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, trasmesso su Rai 1, ha dominato la prima serata, superando nettamente la concorrenza.
Ascolti del Prime time: Chi ha vinto tra C'è ancora domani e La Notte nel Cuore
Il film di Paola Cortellesi, con i suoi quasi 3.869.000 di spettatori e uno share del 21,6%, si è confermato un successo anche in TV. C'è ancora domani ha battuto la dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore che ottiene 2.276.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai 2 Belve con le sue tre interviste, una delle quali vedeva protagonista Orietta Berti, si ferma a 1.176.000 spettatori (7.4%). Su Italia 1 Le Iene totalizzano 1.092.000 spettatori con l'8.8%.
Rai 3 con Amore Criminale si attesta su 569.000 spettatori (3%). Rete4 con È Sempre Cartabianca raggiunge 434.000 spettatori (3.2%). Su La7 DiMartedì mantiene il suo pubblico con 1.240.000 spettatori (7.1%) e 435.000 spettatori (6.9%) nella parte finale. X Factor su Tv8 segna 456.000 spettatori (3.2%), mentre il Nove con Only Fun ottiene 329.000 spettatori (1.9%).
Access Prime Time: Gerry Scotti contro Stefano de Martino
Netto testa a testa tra i due big. Su Rai 1 Cinque Minuti registra 4.407.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi sale a 4.710.000 (21.2%). Canale 5 vola con la doppia Ruota della Fortuna: la presentazione Gira La Ruota della Fortuna raccoglie 4.248.000 spettatori (20.1%), mentre La Ruota della Fortuna si attesta 5.489.000 spettatori con il 24.8%.
In crescita Otto e Mezzo su La7 con 1.747.000 spettatori (7.9%). Bene anche Rai 3: Un Posto al Sole segna 1.503.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 NCIS raduna 1.194.000 spettatori (5.5%). Da segnalare su RealTime Casa a Prima Vista che arriva a 760.000 spettatori (3.5%).