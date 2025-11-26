Ascolti TV 25 novembre, C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera la soap turca: c'è ancora speranza

Il film evento di Paola Cortellesi trionfa in prime time, superando nettamente la dizi turca e confermando che il pubblico riconosce il prodotto di qualità quando si ha il coraggio di proporlo, anche in prima serata.

Martedì 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la programmazione ha visto un chiaro vincitore in prima serata e una battaglia molto accesa nell'access prime time. Il film evento C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi, trasmesso su Rai 1, ha dominato la prima serata, superando nettamente la concorrenza.

Ascolti del Prime time: Chi ha vinto tra C'è ancora domani e La Notte nel Cuore

Il film di Paola Cortellesi, con i suoi quasi 3.869.000 di spettatori e uno share del 21,6%, si è confermato un successo anche in TV. C'è ancora domani ha battuto la dizi turca di Canale 5 La Notte nel Cuore che ottiene 2.276.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai 2 Belve con le sue tre interviste, una delle quali vedeva protagonista Orietta Berti, si ferma a 1.176.000 spettatori (7.4%). Su Italia 1 Le Iene totalizzano 1.092.000 spettatori con l'8.8%.

Rai 3 con Amore Criminale si attesta su 569.000 spettatori (3%). Rete4 con È Sempre Cartabianca raggiunge 434.000 spettatori (3.2%). Su La7 DiMartedì mantiene il suo pubblico con 1.240.000 spettatori (7.1%) e 435.000 spettatori (6.9%) nella parte finale. X Factor su Tv8 segna 456.000 spettatori (3.2%), mentre il Nove con Only Fun ottiene 329.000 spettatori (1.9%).

Paola Cortellesi

Access Prime Time: Gerry Scotti contro Stefano de Martino

Netto testa a testa tra i due big. Su Rai 1 Cinque Minuti registra 4.407.000 spettatori (21.1%) e Affari Tuoi sale a 4.710.000 (21.2%). Canale 5 vola con la doppia Ruota della Fortuna: la presentazione Gira La Ruota della Fortuna raccoglie 4.248.000 spettatori (20.1%), mentre La Ruota della Fortuna si attesta 5.489.000 spettatori con il 24.8%.

In crescita Otto e Mezzo su La7 con 1.747.000 spettatori (7.9%). Bene anche Rai 3: Un Posto al Sole segna 1.503.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 NCIS raduna 1.194.000 spettatori (5.5%). Da segnalare su RealTime Casa a Prima Vista che arriva a 760.000 spettatori (3.5%).