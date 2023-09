Saw X: la scena post-credit svela un dettaglio chiave del franchise

Saw X uscirà nelle sale italiane il 26 ottobre prossimo e a quanto pare cavalcherà la tendenza ormai consolidata delle scene post-credit. Ne avrà una anche il nuovo film e, secondo quanto dichiarato dal produttore, svelerà un dettaglio chiave del franchise.

Parlando ai microfoni di Cinepop, il produttore Mark Burg ha rivelato che c'è davvero una scena post-credit in Saw X e che i fan farebbero bene a guardarla perché alcuni vecchi personaggi torneranno all'ovile.

"Alla fine del film, rimanete fino alla fine dei titoli di coda", ha detto Burg. "Perché c'è una scena in cui riportiamo [personaggi] dai film precedenti che vi renderà molto, molto felici".

Burg non è entrato nei dettagli di questa scena post-credits, ma ha accennato pesantemente al fatto che l'Amanda di Shawnee Smith sarà una parte fondamentale di quella scena. Amanda era già stata confermata come parte di Saw X, ma sembra che la scena post-credit definirà la sua storia.

"Se questo film funziona, vedrete sicuramente più Amanda", ha concluso Burg.

Saw X: la vendetta per Jigsaw diventa un fatto personale nel trailer

Nonostante si tratti del decimo capitolo, Saw X in realtà è un prequel che si inserisce tra gli eventi del primo Saw - L'enigmista e del secondo Saw 2 - La soluzione dell'enigma.