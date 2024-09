Cattivissimo Me 4 ancora in testa al box office italiano, segue Beetlejuice Beetlejuice

Il quarto capitolo della saga di Cattivissimo Me non molla la presa, Beetlejuice Beetlejuice deve accontentarsi del secondo posto negli incassi.

Situazione invariata in testa alla classifica degli incassi cinematografici italiani. Le malefiche creature animate di Cattivissimo Me aiutano la pellicola targata Illumination Entertainment e Universal a conservare la prima posizione da ben quattro settimane. Un altro milione di euro porta il film a superare i 15 milioni, risultato eccezionale per il franchise che continua a coinvolgere il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions.

I Minions in piscina

A Beetlejuice Beetlejuice non resta che accontentarsi ancora una volta della seconda posizione. Discreti incassi per il sequel del cult di Tim Burton, che aggiunge altre 957.000 euro al suo incasso arrivando a 3,1 milioni. L'entusiasmo del grande pubblico per il ritorno del malefico spiritello di Michael Keaton è palpabile grazie anche alla presenza delle star Winona Ryder e Jenna Ortega, per la prima volta insieme, ma nonostante tutti gli ingredienti al posto giusto, alla scatenata commedia fantasy non riesce il sorpasso. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice.

In terza posizione troviamo il debutto dell'horror Blumhouse/Universal Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti. Interpretato da James McAvoy, il film è il remake dell'omonima pellicola danese del 2022 ed è una pellicola ad alto tasso di di inquietudine. Il pubblico italiano non premia però il film, gli incassi si fermano a 420.000 euro scarsi raccolti in 264 sale. Speriamo che il passaparola aiuti a incrementare gli incassi della pellicola costata 15 milioni di dollari. Come rivela la nostra recensione di Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, al centro della storia troviamo una famiglia americana che trascorre il weekend nella dimora di un nucleo familiare inglese solo per scoprire che il padrone di casa (James McAvoy) possiede un lato piuttosto sinistro.

Alessandro Borghi in ospedale

Stabile in quarta posizione Campo di battaglia, film di Gianni Amelio presentato in concorso alla Mostra di Venezia. La pellicola ambientata durante la Prima Guerra Mondiale vede Gabriel Montesi e Alessandro Borghi nei panni di due medici militari con due opposte visioni del conflitto. Altri 254.000 euro di incassi portano il lungometraggio a 855.000 euro complessivi.

Scende al quinto posto il discusso It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, nuovo film con la star Blake Lively incentrato sulle violenze domestiche in una giovane coppia. Altri 230 mila euro portano la pellicola ispirata al bestseller di Colleen Hoover a 3,4 milioni.