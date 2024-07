Cattivissimo Me 4 infiamma il box office USA con un debutto da 75 milioni

Dopo un inizio di 2024 appannato, con l'arrivo dei titoli più attesi il box office americano estivo ha ripreso quota con cifre da capogiro. Non è da meno il debutto di Cattivissimo Me 4, che deflagra incassando ben 75 milioni di dollari in cinque giorni da 4.428 sale, e segnando una notevole media per sala di 16.937 dollari. A livello globale, il nuovo capitolo della saga Universal/Illumination Entertainment ha già superato i 122,6 milioni e si appresta a diventare l'ennesimo successo globale per il franchise d'animazione. In Italia vedremo Cattivissimo Me 4 a partire dal 21 agosto, non ci resta che attendere per godere delle nuove malefatte di Gru e della sua sempre più numerosa famiglia.

Dopo tre weekend in vetta al botteghino, l'altro titolo animato di punta dell'estate, Inside Out 2, deve arrendersi al nuovo arrivato cedendo la prima posizione. Ma gli incassi continuano a lievitare grazie ai 30 milioni raccolti che portano il film a un totale domestico di 533,8 milioni. Inoltre Inside Out 2 è il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari al box office mondiale. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.



Inside Out 3 si farà? Il regista ha ottime notizie per i fan del franchise Pixar

Buon risultato anche per A Quiet Place: Giorno 1, che incassa altri 21,3 milioni arrivando a 94,3 milioni in due settimane. Performance impressionante soprattutto tenendo conto dell'assenza dal prequel sia del regista e creatore del franchise John Krasinski che della protagonista Emily Blunt. Come rivela la nostra recensione A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

MaXXXine: Mia Goth e Halsey in una foto del film

Riflettori accesi sul debutto di MaXXXine, che va a concludere la trilogia horror di Ti West interpretata da Mia Goth. 6,7 milioni da 2.450 sale, e una media per sala di 2.736 dollari, è un'apertura solida dopo che i primi due film hanno aperto rispettivamente con 4,2 milioni e 3,1 milioni di dollari. Nonostante le recensioni non sempre unanimi, la maggior parte della critica sembra aver promosso l'intera trilogia. Inoltre MaXXXine segna la quinta migliore apertura per A24. La produzione dei primi due film è costata un milione ciascuno e ora la trilogia insieme supererà i 30 milioni di dollari entro il prossimo fine settimana. Non male davvero.

Bad Boys: Ride or Die scende in quinta posizione aggiungendo altri 6,5 milioni a un totale che supera i 177 milioni in cinque settimane. Il pubblico globale sembra aver gradito il ritorno del duo di scatenati poliziotti composto da Will Smith e Martin Lawrence, premiando il film con 360 milioni di incasso. Un piacevole divertissement estivo che si rivela vincente, come conferma la nostra recensione di Bad Boys - Ride or Die.