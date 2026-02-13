"Cathy è proprio una stronza", Margot Robbie sul suo personaggio in Cime tempestose

I personaggi creati da Emily Brontë oltre 170 anni fa in Cime tempestose non sono dei santi. Travolti da passioni brucianti, testardi, ossessivi e autodistruttivi, Catherine "Cathy" Earnshaw e Heathcliff sono scolpiti nel cuore dei lettori proprio per la loro natura turbolenta. Ed è su questo aspetto che ha giocato Emerald Fennell, regista del più recente adattamento, nei cinema italiani da ieri. La protagonista femminile del film, Margot Robbie, non ha problemi a riconoscerlo definendo la sua Cathy "una stronza".

Margot Robbie e Jacob Elordi in una scena di "Cime tempestose"

Che cosa ha detto Margot Robbie del suo personaggio in Cime tempestose?

Margot Robbie, che è anche produttrice del film, ha rivelato a Entertainment Weekly di essersi subito immedesimata nella complicata relazione tra Cathy e Heathcliff dopo aver letto la sceneggiatura di Emerald Fennell.

"Il mio primo approccio al mondo di Cathy e Heathcliff è stato con la sua sceneggiatura, poi ho letto il libro, l'ho letto un paio di volte e lo adoro, è semplicemente incredibile" ha detto. "Mi sono immedesimata nella loro relazione abbastanza rapidamente, anche se ci ho messo un po' a trovare il personaggio."

Cathy e Heathcliff sono due facce della stessa medaglia. "Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono la stessa cosa", osserva la donna nel romanzo parlando del legame con Heathcliff. Ma questo amore contiene anche una vena di sadismo.

"Cathy è proprio una stronza" ammette la stessa Margot Robbie. Ma Heathcliff non la vorrebbe diversa. "Ecco perché è così fantastico. Lui vede il lato peggiore di Cathy e, se possibile, la ama ancora di più".

Margot Robbie in "Cime tempestose"

Perché la scelta di Margot Robbie per il ruolo di Cathy ha suscitato polemiche?

Per il suo adattamento, Emerald Fennell si è presa numerose licenze, come abbiamo osservato nella nostra recensione di "Cime Tempestose, ma quando è stato annunciato il cast del film molti sono insorti. A far discutere è stata l'età di Margot Robbie, ritenuta troppo vecchia per interpretare l'adolescente Catherine, ma anche l'aspetto poco filologico dei costumi trapelato nelle prime foto dal set.

Anche Jacob Elordi ha ricevuto la sua buona dose di critiche visto che nel romanzo Heathcliff viene deriso e bullizzato per via della pelle troppo scura. La diversità fisica di Heathcliff è, infatti, alla base del suo risentimento e alimenta la sua ossessione per la vendetta. Motivazioni che, a dire dei puristi, sarebbero venute meno di fronte all'aspetto di Elordi. Ma la regista Emerald Fennell ha tirato dritto e il suo film affronta ora il verdetto del botteghino.