"Sbagliato tagliare le ascelle pelose di Margot Robbie": il rimpianto della regista di Cime Tempestose

All'epoca in cui è ambientata la storia non esistevano i rasoi e la regista Emerald Fennell avrebbe voluto tanto mostrare le conseguenze, ma la scena in questione è stata tagliata.

Il più grande rimpianto di Emerald Fennell. Aver tagliato la scena di "Cime tempestose" in cui Margot Robbie mostra le ascelle non depilate. La scena in questione è stata girata per pii essere esclusa dal montaggio definitivo, con grande scorno della regista.

Perché era importante mostrare le ascelle pelose di Margot Robbie

Ambientato tra la fine del '700 e i primi dell'800, un'epoca che non conosceva rasoi e cerette, l'adattamento di "Cime tempestose" firmato da Emerald Fennell vedeva Margot Robbie nei panni di una Catherine non depilata. In una scena si vedono chiaramente le ascelle pelose di Robbie, ma il momento in questione è stato tagliato.

Margot Robbie in una scena di "Cime tempestose"

"Purtroppo la scena in cui le vediamo non è stata inclusa nella versione definitiva" ha confessato la regista al Guardian, specificando che per lei era "importantissimo mostrare questo dettaglio. Dove sono i rasoi che usano queste donne? Questa è la domanda che mi pongo ogni volta che vedo un adattamento da Jane Austen. Sono tutte prive di pelo come le anguille. E io penso, 'Come è possibile? È una cosa assurda."

La regista ha commentato un'altra scena piuttosto curiosa in cui Catherine infila il dito nella bocca di un pesce morto. "Ho visto un pesce in gelatina e ho pensato 'Vorrei infilargli un dito in bocca'. E poi mi sono detta 'Beh, credo che se fossi intrappolata e provassi una forte frustrazione sessuale, la prima cosa che farei sarebbe...'" ha spiegato la regista, svelando l'origine del momento piuttosto sui generis. "Avevamo tutti i tipi di pesce, pesci con il rossetto, pesci veri, pesci finti, e alla fine abbiamo usato un pesce vero. Ma povera Margot. Voglio dire, ha dovuto farlo. Ce n'erano dodici."

Un adattamento ad alto tasso erotico

Cime tempestose: Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena

Nonostante le critiche, l'adattamento ad alto tasso erotico di Emerald Fennell, che abbiamo analizzato nella recensione di "Cime Tempestose", ha suscitato l'attenzione del pubblico rivelandosi un vero e proprio successo al botteghino, forte di 242 milioni di incasso globale a fronte di un budget di 80 milioni.

Riguardo al suo approccio registico, Emerald Fennell ha affermato che risultare "imbarazzante o ridicola" è il suo obiettivo. "Soprattutto oggi nella nostra cultura, siamo così fobici e terrorizzati dall'essere imbarazzanti, o dall'essere seri, e quindi abbiamo questa paralizzante ambivalenza verso tutto, e io sento di voler buttarmi a capofitto, di voler spingere tutto oltre ogni limite."_