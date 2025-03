Cime tempestose: prime foto di Margot Robbie in abito da sposa, ma scoppia la polemica "Troppo vecchia!"

Di fronte alle foto dal set di Margot Robbie in abito da sposa a pochi mesi dalla nascita del primo figlio c'è chi storce il naso sostenendo che l'attrice non avrebbe l'età giusta per il ruolo di Catherine.

A pochi mesi dalla nascita del primo figlio, Margot Robbie è stata immortalata sul set del nuovo adattamento di Cime tempestose con indosso un abito da sposa. L'attrice è la protagonista femminile della nuova versione del romanzo di Emily Brontë a fianco del collega Jacob Elordi diretta da Emerald Fennell.

Nelle foto dal set in Yorkshire vediamo Margot Robbie con indosso un romantico abito da sposa bianco con bustino aderente, gonna larga e con un lungo velo sulla testa, non esattamente in linea con l'epoca in cui è ambientata la storia. L'attrice è circondata da membri della troupe impegnati a tentare di impedire che il suo lunghissimo e delicatissimo strascico in tulle svolazzi nel vento.

Troppo vecchia per il ruolo di Catherine?

Fin da quanto è stato annunciato il cast della nuova versione di Cime tempestose scritta, diretta e prodotta da Emerald Fennell si sono sollevate voci contrarie alla scelta di Margot Robbie, la cui compagnia LuckyChap ha prodotto i precedenti film della regista, Una donna promettente (2020) e Saltburn (2023).

Nel romanzo del 1847 la protagonista Catherine Earnshaw ha circa 18/19 anni quando sposa l'amico d'infanzia Edgar Linton rinnegando la passione amorosa per Heatcliff, considerato "troppo rozzo e volgare" per unirsi a lui. La 34enne Margot Robbie appare troppo matura per incarnare in modo fedele il personaggio.

Anche la scelta dello stesso Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff, che nel romanzo viene deriso e bullizzato per via della pelle troppo scura, è stata contestata a suo tempo. La diversità fisica di Heathcliff è, infatti, alla base del suo risentimento e alimenta la sua ossessione per la vendetta. Motivazioni che verrebbero meno di fronte all'aspetto di Elordi, sollevando le proteste dei puristi che si sono lamentati via social media.

"Vedere Margot Robbie con quell'abito orribile mi ha rovinato l'intera settimana", ha scritto un utente, lamentandosi dell'età dell'attrice e dell'abito da sposa "inappropriato".

"Prima hanno scelto Margot Robbie, che è chiaramente troppo vecchia per il ruolo, e ora hanno scelto un Heathcliff che sembra uscito da Instagram", ha scritto un altro utente.

Ma c'è chi spezza una lancia e commenta: "Perché le persone non aspettano di vedere il film? Tutti dicevano che Robbie era la scelta sbagliata per Barbie e che il film sarebbe stato un flop, ed è diventato un successo enorme".

