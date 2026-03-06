La Casa Bianca usa una clip di Tropic Thunder e Ben Stiller replica: "La guerra non è un film!"

L'attore e regista ha pubblicamente criticato un video pubblicato sui social, per sostenere i conflitti in corso, in cui vengono usate delle immagini della commedia cult.

Ben Stiller ha chiesto alla Casa Bianca di rimuovere una clip del film Tropic Thunder da un video condiviso sui social per promuovere le attività militari.

L'attore non ha esitato a pubblicare un post ribadendo di non avere mai concesso l'uso dei contenuti tratti dalla commedia del 2008.

Il video al centro delle critiche di Ben Stiller

Nel post della Casa Bianca, intitolato Justice the American Way, sono stati usati degli spezzoni di film popolari come Braveheart - cuore impavido, Top Gun, Superman, Transformers, Iron Man 2 e persino Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Ben Stiller ha quindi replicato su Twitter scrivendo: "Ehi Casa Bianca, per favore rimuovete la clip di Tropic Thunder. Non vi abbiamo mai dato il permesso e non abbiamo alcun interesse a far parte della vostra propaganda. La guerra non è un film".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le polemiche precedenti per l'uso di canzoni e video

I responsabili delle pagine social della Casa Bianca durante la presidenza di Donald Trump hanno già affrontato in passato dure critiche per l'uso di brani musicali e video senza autorizzazione.

Kenny Loggins, a ottobre, aveva infatti criticato l'uso del suo brano Danger Zone, tratto dalla colonna sonora di Top Gun, in un video che mostrava il presidente mentre volava sopra un gruppo di persone che stavano protestando e lasciava cadere degli escrementi sopra di loro. L'artista aveva dichiarato: "Questo è un uso non autorizzato della mia performance di Danger Zone. Nessuno mi ha chiesto il mio permesso, che avrei negato, e chiedo che la registrazione in questo video sia rimossa immediatamente".

In precedenza altre star della musica, come Taylor Swift (che il presidente ha più volte criticato) e Sabrina Carpenter, si erano trovate alle prese con l'uso, senza autorizzazione, delle loro canzoni per scopi che non condividevano e approvavano.