Tropic Thunder: Christopher McQuarrie e Tom Cruise hanno parlato dello spinoff durante le riprese di M:I

Il regista Christopher McQuarrie ha rivelato di aver parlato con Tom Cruise della possibilità di realizzare uno spinoff di Tropic Thunder.

La star di Mission: Impossible aveva interpretato nella commedia la parte di Les Grossman e da tempo si parla di un possibile ritorno del personaggio sul grande schermo.

Il possibile ritorno di Les Grossman

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Christopher McQuarrie ha ora rivelato: "Le conversazioni che abbiamo avuto su Les Grossman sono così fottutamente divertenti. Io e Tom Cruise ne stiamo parlando, stiamo avendo delle conversazioni davvero serie sul possibile film e come realizzarlo al meglio".

Tom Cruise in Tropic Thunder

Il filmmaker ha quindi ribadito: "Alla fine si tratta tutto di ciò che è il personaggio".

Les Grossman, nel film Tropic Thunder diretto da Ben Stiller, era un produttore cinematografico, conosciuto per il suo terribile carattere.

L'interprete di Ethan Hunt, inoltre, usava i discorsi su un potenziale spinoff di Tropic Thunder durante le pause delle riprese di Mission: Impossible - The Final Reckoning (di cui potete leggere la nostra recensione), quasi come fossero un modo per rilassarsi. Il regista ha spiegato: "Non pensiamo nemmeno alla struttura, 'giochiamo' con le scene. Semplicemente stavamo seduti al tavolo della colazione, evitando di parlare per un minuto del film che stavamo girando, era un modo per allentare la tensione". Christopher ha sottolineato: "E semplicemente scherzare con Tom che interpreta Les Grossman a tavola era una delle vere gioie del realizzare questo film. Era quello che stavamo facendo, pianificando il futuro mentre affrontavamo il presente".

Per ora non resta quindi che attendere per scoprire se Les Grossman ritornerà sugli schermi cinematografici, come sperato da McQuarrie e Cruise.