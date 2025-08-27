Taylor Swift si sposa e Donald Trump non la odia più: "Travis Kelce è una persona fantastica, buona fortuna"

Dopo mesi di critiche pubbliche, Donald Trump cambia tono verso Taylor Swift. Il presidente USA ha espresso auguri sinceri per il fidanzamento tra la popstar e Travis Kelce, definendo entrambi "persone straordinarie" e augurando loro "molta fortuna" durante un incontro ufficiale.

Dopo aver acceso polemiche per mesi contro Taylor Swift, Donald Trump ha improvvisamente smorzato i toni. L'annuncio del fidanzamento tra la cantante e Travis Kelce ha portato il presidente statunitense a rilasciare parole insolitamente concilianti, sorprendendo i presenti durante una riunione di governo e il mondo dei social.

Dall'ostilità al complimento: il cambio di rotta di Trump

La relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce ha fatto il giro del mondo in poche ore grazie a un post congiunto su Instagram, accompagnato dalla frase ironica "La tua insegnante d'inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano".

Una scena con Taylor Swift

Ma il vero colpo di scena non è arrivato dai due innamorati, bensì da Donald Trump. Interpellato sul tema durante una riunione di gabinetto, l'ex tycoon ha risposto con toni pacati e persino affettuosi: "Beh, auguro loro molta fortuna. Lui è un grande giocatore, credo sia un grande ragazzo, e penso che lei sia una persona straordinaria, quindi faccio loro i migliori auguri".

Queste parole appaiono in netto contrasto con le dichiarazioni al vetriolo dei mesi scorsi. Trump, infatti, aveva alimentato la tensione contro la popstar dopo il suo endorsement per Kamala Harris alle presidenziali del 2024. In più occasioni, l'ex presidente aveva criticato Swift sui social, arrivando a scrivere su Truth Social: "Qualcuno ha notato che, da quando ho detto 'Odio Taylor Swift', non è più 'attraente'?".

Una provocazione che faceva il paio con i continui riferimenti ironici, inclusa la presa in giro durante il Super Bowl, quando commentò che "Taylor Swift è stata fischiata fuori dallo stadio. MAGA non perdona!".

Dalla politica all'amore: quando il gossip sfida le tensioni

Il dietrofront di Trump sembra motivato dal clamore mediatico suscitato dall'annuncio, arrivato a poco più di un mese dal debutto di The Life of a Showgirl, il dodicesimo album della cantante.

Taylor Swift all'inizio della carriera

Nonostante il passato conflittuale - aggravato dall'uso da parte di Trump di immagini false che ritraevano Swift come sua sostenitrice - il presidente ha scelto toni distensivi, almeno per ora.

Questo sorprendente cambio di registro è avvenuto pochi giorni dopo che l'ex presidente aveva dichiarato in TV di preferire Brittany Mahomes, moglie del quarterback dei Kansas City Chiefs e grande fan di Trump: "Mi piace molto Brittany. Lei sì che è fantastica. Era inevitabile che Taylor non potesse sostenere Biden, ma è sempre stata molto liberale. Pagherà il prezzo sul mercato".