Ben Stiller: "Oggi non sarebbe più possibile fare commedie come Tropic Thunder"

Il politically correct che caratterizza i tempi correnti ha "colpito" in particolar modo il settore cinematografico, e molti artisti del settore si sono espressi più volte sull'effetto che il fenome abbia avuto - e stia avendo - sulla produzione cinematografica contemporanea. A queste considerazioni non si è sottratto la star della commedia, Ben Stiller.

Durante una recente intervista con Collider, Ben Stiller - che ha diretto, co-scritto e interpretato Tropic Thunder - ha dichiarato che nella cultura fortemente sensibilizzata di oggi il film non avrebbe alcuna possibilità di essere realizzato, aggiungendo che non oserebbe nemmeno inserire l'idea in una sceneggiatura.

Le parole di Ben Stiller

Ecco cosa ha detto Stiller: "Ovviamente, in questo ambiente, le commedie più spinte sono più difficili da realizzare [...] Ma sì, l'idea di Robert Downey Jr.. che interpreta un personaggio afroamericano, voglio dire, è incredibilmente rischiosa. Anche all'epoca, ovviamente, era rischioso. L'unico motivo per cui abbiamo tentato di farlo è che mi sembrava che lo scherzo fosse molto chiaro in termini di cosa fosse lo scherzo - gli attori che cercano di fare qualsiasi cosa per vincere i premi. Ma ora, in questo ambiente, non so nemmeno se mi azzarderei a farlo, a dire la verità. Sono sincero".

Robert Downey Jr., Jack Black, Jay Baruchel, Nick Nolte, Ben Stiller e Brandon T. Jackson in una scena del film Tropic Thunder

L'anno scorso, un utente di Twitter ha chiesto a Stiller di smettere di scusarsi per Tropic Thunder, al che l'attore ha risposto con fermezza che non l'ha mai fatto e non lo farà mai. "Non mi scuso per Tropic Thunder. Non so chi te l'abbia detto. È sempre stato un film controverso fin dall'inizio. Sono orgoglioso del film e del lavoro che tutti hanno fatto", aveva scritto la star di Una notte al museo.

In effetti una buona fetta di critici cinematografici ha condannando (e continua a farlo) Tropic Thunder pubblicamente. Questo non significa che sia giusto "cancellare" Robert Downey Jr. e Stiller (o il loro film) per aver tentato di fare satira.

Ben Stiller e Robert Downey Jr. in una scena del film Tropic Thunder

Tropic Thunder racconta la storia di un gruppo di attori viziati ed egocentrici che passano dal recitare in un film di guerra a prendere parte ad un vero conflitto bellico nella giungla del Sudest asiatico. Il cast includeva anche Jack Black, Tom Cruise e Matthew McConaughey. Per la sua interpretazione, Downey Jr. ha ricevuto una nomination ai SAG, ai BAFTA e agli Oscar.