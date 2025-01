Tom Cruise: in arrivo uno spinoff sul suo personaggio di Tropic Thunder? Ben Stiller: "Ne abbiamo parlato"

La star e regista di Tropic Thunder Ben Stiller ha recentemente condiviso un aggiornamento sul potenziale spin-off su Les Grossman, personaggio che nel film era interpretato da Tom Cruise.

Uscita nel 2008, la commedia di successo seguiva una troupe di attori viziati che si imbarcava in una missione nella giungla per girare il più grande film sulla guerra del Vietnam di tutti i tempi, prima di trovarsi ad affrontare un nemico molto reale.

Il cast di Tropic Thunder comprendeva una serie di grandi star, tra cui Robert Downey Jr., Matthew McConaughey e Jack Black, ma è Cruise e la sua interpretazione dello sboccato produttore e ballerino a rimanere come una delle più memorabili.

Nel corso di una recente intervista con Extra, mentre era impegnato a promuovere la seconda stagione di Scissione, Stiller ha parlato del potenziale spin-off, che, a quanto pare, interesserebbe molto a Cruise ormai da diversi anni. Stiller ha confermato che lui e Cruise ne hanno discusso in passato, ma purtroppo non è ancora in fase di sviluppo.

Ben Stiller: "Oggi non sarebbe più possibile fare commedie come Tropic Thunder"

"Ci sono state alcune discussioni in merito nel corso degli anni, sì. Senti, Tom Cruise è uno dei miei esseri umani preferiti, una delle nostre grandi star del cinema di tutti i tempi, quindi sarebbe divertente, ma non c'è nulla in cantiere. Però ne abbiamo discusso in passato".

Le recensioni di Tropic Thunder furono subito positive e il film è stato ampiamente lodato per il modo in cui prende in giro Hollywood. Cruise è stato un punto di forza all'epoca, ma la sua performance ha probabilmente goduto di maggior fortuna grazie all'ascesa della cultura dei meme. La sequenza di ballo di Cruise nei panni di Grossman è ora ampiamente disponibile sotto forma di GIF e uno dei motivi per cui è rimasta nella memoria del pubblico è perché contrasta in modo così drammatico con i ruoli da eroe d'azione per cui Cruise è noto.