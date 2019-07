Captain Marvel: Yon-Rogg in viaggio verso Sakaar nella prima versione della scena post-credits

La prima versione delle scene post-credits di Captain Marvel vedeva Yon-Rogg in viaggio verso il pianeta Sakaar.

Nella prima versione, Captain Marvel prevedeva una scena post-credits in cui Yon-Rogg, interpretato da Jude Law, partiva per Sakaar.

Una delle scene dopo i titoli di coda di Captain Marvel funge da teaser di Avengers: Endgame mostrando il primo incontro tra Carol Danvers e gli Avengers, mentre la seconda scena è una gag divertente che vede coinvolti il gatto Goose e il Tesseract.

In origine, però, una delle scene post-credits avrebbe dovuto essere ben diversa. A rivelarlo a Digital Spy sono i registi Anna Boden e Ryan Fleck, in un primo tempo una delle scene mostrava il luogo esatto in cui Carol invia Yon-Rogg (Jude Law) alla fine del film, si tratta di un luogo che avrebbe reso i fan di Thor: Ragnarok davvero felici.

"Abbiamo giocato con idee diverse su dove Carol lo poteva mandare alla fine, l'idea che ci piaceva più riguardava la possibilità di inviare Yon-Rogg a Sakaar, che abbiamo conosciuto in Thor: Ragnarok. Vediamo la sua nave spaziale aprirsi in quella discarica e subito capiamo cosa lo aspetta. Era un'idea originale, ma alla fine pensiamo che le scene che abbiamo scelto siano deliziose".

Per conoscere cosa riserva il futuro al personaggio di Captain Marvel nell'MCU non ci resta che attendere il 20 luglio, giorno in cui si terrà il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con 2019.