Captain Marvel: la montatrice Debbie Berman ha svelato il finale originale del film!

In una recente intervista, la montatrice di Captain Marvel Debbie Berman ha svelato il finale originale del film. Come sappiamo, la domanda più pressante dei fan dell'MCU riguarda cosa ha fatto Carol Danvers nei 25 anni che separano Captain Marvel da Endgame.

Nel finale di Captain Marvel, Carol Danvers si reca nello spazio con Talos per trovare una nuova dimora sicura a un gruppo di Skrulls fuggiaschi. Carol dà a Nick Fury il cercapersone che in precedenza gli aveva sottratto raccomandandosi di usarlo solo "per le emergenze".

Proprio riguardo a questa scelta, la montatrice Debbie Berman, che ha all'attivo altre pellicole dell'MCU come Spider-Man: Homecoming e Black Panther, ha rivelato a Entertainment Tonight come si concludeva Captain Marvel nel primo montaggio:

"Ho suggerito dei cambiamenti per il finale del film. All'inizio finiva con Carol che vola via nello spazio da sola, ma lo trovavo un po' stridente. Dove sta andando? E che cosa sta facendo? Mi sembrava che servisse un punto di vista solido per fornire maggiori giustificazioni al fatto che sia scomparsa per così tanto tempo. Perciò abbiamo aggiunto Talos e la sua famiglia che la attendono nella nave spaziale, e tutti volano via insieme. Ha fornito uno scopo a Carol e ha reso più facile comprendere il motivo per cui abbia lasciato la sua esistenza sulla Terra, i suoi amici e ciò a cui teneva per una missione specifica. Ha dato maggior risonanza al personaggio nel finale del film."

Qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel, attualmente nei cinema. Carol Danvers farà ritorno in Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile.

