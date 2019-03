Captain Marvel: dov'era Carol Danvers nei 25 anni che precedono Avengers: Endgame?

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Captain Marvel di non proseguire nella lettura di questa news

Dov'era Carol Danvers nei 25 anni che precedono Avengers: Endgame e perché Nick Fury non ha mai chiamato Captain Marvel per dar manforte agli Avengers prima della Decimazione? Queste sono le domande pressanti che si pongono i fan dopo la visione di Avengers: Infinity War e Captain Marvel. Immaginiamo che per avere una risposta certa dovremo attendere Avengers: Endgame ad aprile, nel frattempo proviamo a fare delle ipotesi.

Alla fine di Captain Marvel, ci sono due scene importanti. La prima vede Carol restituire il cercapersone sottratto in precedenza a Nick Fury, ma con alcune modifiche. Come spiega lei stessa, adesso lui la potrà contattare se lei si trova a "due o tre galassie" dalla Terra, ma dovrà usare il cercapersone "solo per emergenze".

Nella seconda scena Carol usa i nuovi poteri appena sbloccati ricevuti dal Tesseract - la Gemma dell'Infinito - per spostare la star cruiser che trasporta i profughi Skrull fuori dal sistema solare verso una location ignota.

La spiegazione di Carol all'uso del cercapersone fornisce la ragione per cui Nick Fury non ha chiamato Captain Marvel quando Loki (Tom Hiddleston) ha invaso New York con il suo esercito di Chitauri o quando Ultron ha tentato di sterminare tutti sulla Terra, forse Nick ha tentato di usare il cercapersone, ma lei si trovata in un punto in cui non poteva essere raggiunta.

L'Impero Kree è basato nella Grande Nube di Magellano piuttosto che nella Via Lattea e i Kree sono capaci di viaggiare in altre galassie, come fanno in Captain Marvel. Così, per portare gli Skrull fuggiaschi dove i Kree non possano raggiungerli, occorre superare la Via Lattea. E poi c'è sempre la questione del Regno dei Quanti, che abbiamo scoperto essere dimora di intere civiltà, nei fumetti è chiamato Microverso ed è un luogo dell'universo come gli altri. Dal momento che la comunicazione tra il nostro mondo e il Regno dei Quanti è possibile, come ci mostra Ant-Man and the Wasp, il cercapersone di Nick Fury potrebbe non essere abbastanza potente per questo tipo di comunicazione.

Dal momento che il suo potere proviene dal Tesseract, è possibile che Carol Danvers sia in grado di recarsi nel Regno dei Quanti. Per tutti questi motivi, è possibile che per un lungo periodo di tempo Captain Marvel non sia stata in grado di guardare alle vicende della Terra, impegnata in incredibili vicende cosmiche su galassie lontane, magari mentre scortava gli Skrulls Carol si è imbattuta in Thanos. Ipotesi plausibile visto che nei fumetti Mar-Vell e Thanos sono arcinemici. Il Santuario di Thanos è nascosto in un angolo remoto del cosmo, e mentre Carol cercava un posto sicuro in cui nascondere gli Skrulls potrebbe essersi imbattuta proprio nel Titano Pazzo.

Ma tutto questo lo scopriremo solo a partire dal 24 aprile, quando Avengers: Endgame uscirà nei cinema italiani. Nel frattempo qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel.

