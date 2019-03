Captain Marvel risponde a molti quesiti su Avengers: Endgame

Attenzione! Consigliamo ai gentili lettori che non vogliono conoscere dettagli inediti su Captain Marvel di non proseguire nella lettura di questa news

Campione d'incassi al debutto, Captain Marvel risponde a molte domande dei fan su Avengers: Endgame. Il film non solo introduce il personaggio di Carol Danvers e il suo alter ego Captain Marvel, anche se nel film nessuno usa il suo nome da supereroina, ma racconta la creazione del programma Avengers e l'evoluzione di Nick Fury da semplice spia a coordinatore del più potente team di eroi sulla Terra.

In Captain Marvel scopriamo come nasce il personaggio di Captain Marvel. Non sono i Kree a trasformare Carol Danvers in una supereroina, ma è l'energia del Tesseract a creare l'eroina e visto ciò che è in grado di fare, Captain Marvel è la più potente tra gli Avengers.

Inoltre, Carol Danvers è la prima Avenger. Captain America non dovrebbe essere considerato il primo Avenger anche se è il primo umano dotato di abilità straordinarie dell'MCU ottenute durante la Seconda Guerra Mondiale. E' grazie a Carol Danvers che Nick Fury ha l'ispirazione per il programma Avengers.

Per quanto riguarda il costume, le differenze tra l'armatura originale di Captain Marvel e quella che vediamo nella scena post-credits non potrebbero essere maggiori. Sappiamo che Carol Danvers ha sottratto il cercapersone a Nick Fury così che lui non possa chiamare senza che lei ne sia al corrente. Carol restituirà poi il cercapersone al capo dello SHIELD solo per emergenze. Marvel ci fa intendere che non possiamo sapere se Fury abbia tentato di chiamare Captain Marvel o meno prima della Infinity War.

Sappiamo che Caron Danvers compare sulla Terra dopo lo schiocco di dita di Thanos. Scopriamo, inoltre, che Captain Rogers and Co. stavano monitorando il conteggio delle persone morte al compound degli Avengers quando il trasmettitore ha smesso di funzionare. Nella scena post-credits di Avengers: Infinity War il trasmettitore ha i colori di Captain Marvel, ma nessuno del team riconosce il simbolo, neppure Natasha, che ha collaborato con Nick Fury per anni.

Apprendiamo, inoltre, come Nick Fury abbia perso il suo occhio. Pare che la colpa sia del gatto, anche se Nick Fury non ha nessuna intenzione di confermarlo né di negarlo. Però è comprensibile il motivo per cui Fury non si fidi di nessuno dopo aver assistito all'arrivo sulla Terra di alieni mutaforma come il gatto con mostruosi tentacoli che gli escono dalla bocca. L'universo è molto più grande di quanto crediamo... e molto più pericolosi. Dobbiamo, inoltre, considerare l'Agente Coulson in cui Fury ha riposto la sua fiducia per anni grazie al suo comportamento meritevole nello SHIELD.

In Captain Marvel fa una breve apparizione anche Ronan l'Accusatore, il quale comprende immediatamente l'immenso potere di Carol Danvers dopo averla vista intenta a distruggere una delle sue navi spaziali, Ronan spiega che farà ritorno per quell'arma, ma non è chiaro se sia consapevole che a dare quel potere a Carol sia stata una Gemma dell'Infinito.

Nonostante alcuni rumor iniziali, in Captain Marvel non compare invece Doctor Strange. Nonostante la sua capacità di muoversi tra le dimensioni, non c'è straccia del maestro dell'occulto né nel film né nelle scene post-credits anche perché la sua presenza sarebbe risultata un super spoiler per Avengers: Endgame. Qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel.

