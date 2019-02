Captain Marvel: un libro del canone conferma l'identità del personaggio di Jude Law

Un libro collegato a Captain Marvel ha finalmente confermato l'identità del personaggio di Jude Law. Come anticipato da alcuni rumor, l'attore inglese nel film interpreta il misterioso Comandante della Starforce Yon Rogg. Quando Jude Law è stato ingaggiato in Captain Marvel, alcuni report davano per certa la sua presenza nel ruolo del classico eroe Mar-Vell, mentore di Carol Danvers nei fumetti.

Dopo il casting, però, Jude Law ha fatto grandi sforzi per tenere segreto il nome del suo personaggio. Quando Marvel ha cominciato a lanciare il marketing di Captain Marvel, alcune strane mosse hanno insospettito il pubblico. Dopo aver cancellato il nome di Mar-vell dal sito ufficiale di Captain Marvel, in molti hanno indicato il nome di Yon-Rogg, uno dei villain più memorabili del mondo Marvel, come possibile ruolo affidato a Jude Law. A sostegno di questa teoria ci ha pensato la Hasbro svelando il merchandise delle Marvel Legends e adesso arriva la conferma definitiva.

Marvel ha penna pubblicato un romanzo del canone di Captain Marvel, intitolato Starforce on the Rise, scritto da Steve Behling. Questo libro introduce i lettori alla Starforce Kree, svelando i legami tra i sui membri. Il libro conferma che Yon-Rogg è il Comandante della Starforce, non Mar-Vell. Yon-Rogg è uno dei militari più esperti andante della Starforce, e lavora con la Suprema Intelligenza ai suoi piani più segreti. La Starforce sembra essere un progetto che gli sta a cuore, un nuovo team d'elite che è diventato una leggenda nell'Impero Kree. La guerriera nota come Vers - Carol Danvers, alias Captain Marvel - è la nuova recluta, e Yon-Rogg la considera il membro più potente.

Perché Marvel ha mantenuto così a lungo il segreto su Yon-Rogg? Forse perché il marketing suggerisce che i Kree sono gli eroi e gli Skrulls i villain. In realtà, con Yon-Rogg Comandante della Starforce, i suoi ranghi sono composti da villain. Yon-Rogg è il più famoso, ma con lui troviamo Korath, Att-Lass, Bron-Char e Minn-Erva, tutti nemici di Captain Marvel, Guardiani della Galassia e Avengers. Questo suggerisce che i Kree non sono i nobili guerrieri che Carol Danvers crede, ed è possibile che questo sia un importante colpo di scena presente in Captain Marvel. Ma questo lo scopriremo a partire dal 6 marzo al cinema.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!