Captain Marvel: al debutto negli USA supera i 20 milioni di dollari

Captain Marvel, il cinecomic con Brie Larson, è arrivato ufficialmente da poche ore nelle sale americane e ora sono stati rivelati gli incassi ottenuti nella prima serata di programmazione negli Stati Uniti. Il film con protagonista la supereroina ha raggiunto quota 20.7 milioni di dollari, avvicinandosi quindi ai risultati ottenuti da Black Panther e, all'esterno del mondo Marvel, da Batman v Superman nello stesso periodo di tempo.

Il film quindi Captain Marvel dovrebbe arrivare durante il weekend a una cifra compresa tra i 120 e i 160 milioni di dollari.

Rimanendo nel campo delle supereroine, la prima avventura di Carol ha ottenuto il doppio degli incassi rispetto a Wonder Woman.

Il cinecomic è inoltre rimasto solo alle spalle di Batman v Superman: Dawn of Justice per quanto riguarda i migliori incassi della serata di giovedì nel mese di marzo.

Captain Marvel debutterà nei cinema di tutto il mondo, con l'esclusione del mercato giapponese, e dovrebbe ottenere circa 300 milioni di dollari nei primi quatto giorni di programmazione.

Il personaggio, oltre a tornare in azione in Avengers: Endgame tra qualche mese, potrebbe inoltre ritornare nelle sale con un sequel, come confermato da Kevin Feige.

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è la prima pellicola Marvel standalone dedicata a un'eroina. Oltre al premio Oscar Brie Larson, fanno parte del cast Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, Mckenna Grace e Jude Law. Inoltre Clark Gregg sarà l'Agente Phil Coulson, Lee Pace Ronan l'Accusatore e Djimon Hounsou il mercenario Korath.

