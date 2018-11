Captain Marvel: la foto teaser contiene il numero di una linea erotica

Per invitare i fan a votare, la protagonista di Captain Marvel, Brie Larson, ha condiviso una foto che la vede in una cabina telefonica con indosso il costume di Carol Danvers. Abbiamo già notato come la foto contenga tanti riferimenti interessanti che rivelerebbero l'anno in cui la storia di Captain Marvel è ambientata.

I fan più curiosi hanno ingrandito la foto in questione notando come il telefono a gettoni che compare nella foto riporti la scritta di una linea erotica. Di solito i film usano numeri falsi, ma quello che appare nella foto (1-800-654-2192) sarebbe un numero realmente funzionante ed è lo stesso numero usato in Suite Life Of Zack And Cody. Essendo entrambe le produzioni targate Disney, la scelta del numero potrebbe on essere una coincidenza.

Ciò che ha meno senso è il fatto che, provando a comporre il numero in questione, risponda una linea erotica. Il messaggio che dà il benvenuto all'utente è il seguente: "Benvenuti nella linea più hot d'America. Ragazzi, ragazze bollenti aspettano di parlare con voi, premete uno. Signore, per parlare con eccitanti e interessanti uomini, premete due per connettervi subito." Quando è cambiato il numero in questione? Che accadrà quando Disney lo scoprirà?

Leggi anche: Captain Marvel, commento al trailer del film: due mondi collidono

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

L'uscita italiana di Captain Marvel è fissata per il 6 marzo 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!