Captain Marvel: nuovo sguardo al personaggio di Brie Larson e agli Skrull versione Lego

Sono in molte le star americane che in queste ultime ore hanno fatto appello al senso civile dei cittadini americani invitandoli a votare. Tra queste Brie Larson che ha usato sui social una nuova immagine di Captain Marvel permettendoci di dare un nuovo sguardo al suo costume.

CAPTAIN MARVOTE IS A BAD PUN BUT NOW THAT I HAVE YOUR ATTENTION PLEASE VOTE TOMORROW pic.twitter.com/ZhXk5Qzkt5 — Brie Larson (@brielarson) 5 novembre 2018

Il personaggio di Brie Larson - Carol Danvers/Captain Marvel - viene mostrato in una cabina telefonica con indosso il suo costume, mentre intorno a lei sono affissi poster con su scritto "Rock The Vote". La presenza della cabina telefonica non deve stupire, visto che Captain Marvel è ambientato negli anni '90.

Come spiegano i produttori: "Daremo a Carol un posto nell'universo cinematografico in cui lei possa ritagliarsi il suo spazio, dove non è una supereroina tra tanti. Gli action movie degli anni '90 non sono brutti punti di riferimento, pensate a Robocop, Arma Letale, anche Starship Troopers, Terminator 2, Independence Day. L'action era basato sui personaggi, ma era anche qualcosa di incredibilmente energetico ed è ciò che noi vogliamo ricreare".

Guardando attentamente la foto diffusa da Brie Larson, questa conterrebbe un indizio che ci potrebbe aiutare a collocare con maggior esattezza l'epoca in cui è ambientato il film. Sul muro spicca un poster che pubblicizza un concerto che si tiene giovedì 29 agosto, data che si è avuta solo nel 1991 e nel 1996. Combinato con i poster "Rock the Vote", campagna di MTV per le elezioni del 1992, potrebbe indicare che il film è ambientato nel 1991. Oppure l'azione potrebbe svolgersi nel 1992 se i poster che vediamo sono lì da tempo. Ma il fatto che Captain Marvel possa essere ambientato nel 1991 rappresenta un'opportunità affascinante per il Marvel Cinematic Universe. In Captain America: Civil War il 16 dicembre 1991 è la data in cui Bucky Barnes (Sebastian Stan) uccide Howard e Maria Stark. Se Captain Marvel è ambientato in quella parte dell'anno, è possibile che il film possa contenere un riferimento all'accaduto.

A proposito di foto, l'utente Instagram NinjaWhip ci offre un primo sguardo agli Skrull in versione lego mostrando la foto di una minifigure aliena.

Leggi anche: Captain Marvel, commento al trailer del film: due mondi collidono

Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, segue Carol Danvers (Brie Larson) mentre si afferma come una delle più potenti eroine dell'universo quando la Terra si ritrova nel bel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è ambientato in un'epoca del Marvel Cinematic Universe non ancora esplorata.

L'uscita italiana di Captain Marvel è fissata per il 6 marzo 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!