Star Wars avrebbe creato un paradosso nel Marvel Cinematic Universe!

Marvel Cinematic Universe ha sempre curato con particolare attenzione i riferimenti e le timeline di un universo immenso che si va espandendo di continuo con film e serie tv. Ogni tanto, però, qualche dettaglio sfugge al controllo generale. E quello che sarebbe accaduto per colpa di ... Star Wars! Una citazione di Star Wars fatta da Peter Parker avrebbe creato un paradosso nell'MCU.

Sappiamo che Peter Parker conosce Star Wars, lui e il compagno di scuola Ned sono fan perciò cosa accadrà quando, in Spider-Man: Far From Home, si troveranno davanti a Mace Windu, interpretato dalla star Samuel L. Jackson che altri non è se non Nick Fury in persona?

Spider-Man: Homecoming ha confermato che nell'universo di Spider-Man il franchise di Star Wars esiste e anche la Morte Nera. Ma non c'è alcuna prova che la storyline sia la stessa e che il cast esista nel mondo reale. Nell'MCU Samuel L. Jackson è Nick Fury, ma non esiste prova che esista un attore di nome Samuel L. Jackson.

In Spider-Man: Far From Home, in arrivo a luglio, vedremo se il regista Jon Watts deciderà di giocare su questo paradosso strizzando l'occhio al pubblico.

