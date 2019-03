Captain Marvel domina il box office USA con 153 milioni in un weekend stellare

Captain Marvel prende il volo al boxoffice USA incassando 153 milioni nel weekend e conquistando la prima posizione. Il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe si conferma settima miglior apertura di tutti i tempi sconfiggendo gli haters che avevano provato a boicottare Captain Marvel e la sua interprete Brie Larson, tacciata di eccesso di femminismo. Con una media per sala di 35.499 euro raccolte in 4.310 sale Captain Marvel è la terza miglior apertura di marzo di sempre nonché l'ennesimo enorme successo per Marvel e Disney (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel). Nel mondo, Captain Marvel ottiene un incasso record di 455 milioni di dollari.

Dopo due settimane, Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto perde la prima posizione, ma incassa altri 14,6 milioni che lo portano a sfiorare i 120 milioni complessivi (qui trovate la nostra recensione di Dragon Trailer - Il mondo nascosto).

Alle sue spalle si piazza la commedia Tyler Perry's a Madea Family Funeral, nuova incursione di Tyler Perry nella saga comica di Madea che incassa altri 12 milioni per un totale di 45,8 milioni.

Stabile in quarta posizione The Lego Movie 2: Una nuova avventura, scatenata pellicola d'animazione che raccoglie altri 3,82 milioni per un totale di 97 milioni.

Perde due posizioni Alita - Angelo della battaglia, che ora è quinto. L'adattamento del popolare manga prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez raccoglie altri 3,2 milioni arrivando a 78,3 milioni in tre settimane. Qui potete leggere la nostra recensione di Alita - Angelo della battaglia.

