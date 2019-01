Captain Marvel: una action figure svela uno scioccante personaggio segreto

Captain Marvel è sempre più vicino, e le action figure dedicate al film svelano la presenza nel film di uno scioccante personaggio segreto: si tratterebbe di Genis-Vell.

L'action figure di Genis-Vell è apparsa nella serie delle Marvel Legends, postata da CollectAndChill su Twitter ed è presente anche nello shop ufficiale sul sito web della Disney. Nella descrizione si legge "Nato da una Titana degli Eternals, Genis-Vell possiede una forza indomabile e usa potenti Nega-Bands per incanalare questa incredibile energia".

SPOILER ALERT

"Genis-Vell's scenes in Captain Marvel"

Excuse me, WUT DID YOU JUST SAY?!?#CaptainMarvel #MarvelLegends pic.twitter.com/9UkhcyEWaR — CollectAndChill (@collectandchill) 26 gennaio 2019

Creato da Ron Marz e Joe Phillips, Genis-Vell è apparso per la prima volta nel 1993 in Silver Surfer Annual #6. Il personaggio è il figlio dell'originale Captain Marvel, ma è stato cresciuto credendo di essere il figlio del fratello di Thanos, Starfox. Alla fine sarà lui a indossare il mantello di Captain Marvel in una serie di fumetti.

Al momento non è chiaro chi interpreterà Genis-Vell in Captain Marvel, anzi, la sua presenza non è ancora certa. La descrizione del giocattolo sarebbe infatti modellata sulla versione del personaggio comparsa nei fumetti. La frase "ricreate le scene di Genis-Vell in Captain Marvel", però, potrebbe implicare una presenza nella pellicola in uscita il 6 marzo.

L'action figure di Genis-Vell è particolarmente interessante alla luce della pellicola sugli The Eternals annunciata da Kevin Feige che dovrebbe vedere la presenza di Starfox. Questo potrebbe suggerire la profonda connessione di Captain Marvel col film sugli Eternals, ma infittirebbe anche il mistero sul ruolo interpretato da Jude Law in Captain Marvel, che finora abbiamo creduto essere Mar-Vell o Yon-Rogg.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!