Captain America: New World Order, Jessica Chastain sarà la villain principale? [RUMOR]

Le anticipazioni su Captain America: New World Order hanno confermato il ritorno di Tim Blake Nelson nei panni del Leader, personaggio di cui abbiamo fatto la conoscenza ne L'incredibile Hulk del 2008, con lui ritroveremo il Generale "Thunderbolt" Ross (interpretato da Harrison Ford dopo la scomparsa di William Hurt) e di Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Tutte figure che - prevediamo - renderanno difficile l'esistenza di Sam Wilson (Anthony Mackie). Adesso un nuovo succulento rumor vorrebbe Marvel impegnata a ingaggiare Jessica Chastain per affidarle il ruolo della villain principale.

Secondo l'insider MyTimeToShineHello, Jessica Chastain potrebbe interpretare la "cattiva principale" di Captain America 4. Ci sono già molte speculazioni sul fatto che il cattivo a lei affidato potrebbe essere la figlia di Teschio Rosso, Sin, ma come anticipa l'insider, il personaggio "non è quello che pensate".

L'insider anticipa che Captain America: New World Order dovrebbe contenere cinque villain, ma evita di rivelare i due che affiancheranno Leader, Thunderbolt Ross e Valentina Allegra de Fontaine. Al momento la voce in questione va presa on le molle visto he non c'è nessuna conferma da parte di Marvel.

Captain America: New World Order vedrà anche il debutto di Shira Haas nei panni della supereroina israeliana Sabra, il ritorno di Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley e Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon. Il film arriverà al cinema a maggio 2024.