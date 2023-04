Captain America, Chris Evans: "Tornare nei panni di Steve Rogers non mi sembra giusto"

Sono ormai passati 4 anni dall'uscita nelle sale di Avengers: Endgame, ma i fan della Marvel continuano a chiedere con insistenza il grande ritorno di Robert Downey Jr. e Chris Evans nei panni di Tony Stark e Steve Rogers. A parlarne ci ha pensato proprio colui che ha portato Captain America sul grande schermo in una recente ospitata al C2E2 di Chicago.

"Per me è molto dura, sapete? Adoro talmente tanto quel ruolo e penso ci siano molte storie su Steve Rogers da raccontare, ma al tempo tesso lo ritengo molto prezioso. Non vorrei in alcun modo vanificare tutto quello che è stato fatto di buono e che ha rappresentato un qualcosa di così speciale per i fan. Nonostante adori raccontare quelle storie e lavorare con quelle persone, penso che per il momento un mio ritorno non sarebbe giusto" ha dichiarato Chris Evans.

Steve Rogers viene ampiamente citato nella serie The Falcon and the Winter Soldier, incentrata su colui che ha raccolto il testimone passatogli d Steve Rogers, Sam Wilson (Anthony Mackie), che sarà protagonista di Captain America: New World Order.

Nel frattempo, nei mesi scorsi è circolato un rumor secondo cui sarebbe in sviluppo una serie tv per Disney+ con Chris Evans e Scarlett Johansson protagonisti e produttori, riprendendo la versione di Captain America che abbiamo visto anche in Avengers: Infinity War. Lo show, che si dovrebbe intitolare Nomad, dovrebbe mostrarci cosa è successo quando Steve Rogers è tornato indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito necessarie per sconfiggere Thanos in Avengers: Endgame.