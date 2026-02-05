Chris Hemsworth stupito per il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday: "Nessuno lo sapeva!"

La star di Thor ha ammesso di essere rimasto sorpreso di rivedere il collega di nuovo nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America.

Primo piano di Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder
NOTIZIA di 05/02/2026

Chris Hemsworth ha confessato che nessuno del cast sapeva che Chris Evans sarebbe ritornato ad interpretare Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe in occasione del nuovo lungometraggio in arrivo a fine anno, Avengers: Doomsday.

Dopo aver lasciato il franchise dopo l'ultimo grande successo di critica e pubblico, Avengers: Endgame, Chris Evans è pronto a tornare nei panni di Cap nel prossimo blockbuster e Hemsworth ha commentato con stupore il ritorno della co-star.

Chris Hemsworth non sapeva del ritorno di Chris Evans nel MCU

Intervistato da GamesRadar+, Chris Hemsworth ha dichiarato: "Ho pensato fosse davvero bello quando Evans compare sulla moto, soprattutto perché nessuno sapeva che sarebbe stato nel film, e poi eccolo lì". Inoltre, la star di Thor ha sottolineato il legame tra Chris Evans e Steve Rogers, ricordando come entrambi siano diventati padri di recente.

Avengers Doomsday Chris Evams Steve Rogers
Primo piano di Chris Evans in Avengers: Doomsday

"Ho semplicemente pensato fosse una cosa bella. E ha avuto un bambino nella vita reale e nella vita Marvel" ha spiegato Hemsworth. I registi Anthony e Joe Russo hanno anticipato che il ruolo di Steve Rogers sarà centrale nella trama del film: "Il suo ruolo centrale per gli Avengers e per la narrazione più ampia del MCU è qualcosa di molto personale per noi. Non riusciamo a immaginare questa storia senza il suo ruolo centrale al suo interno".

I quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday al cinema

Oltre al teaser dedicato a Steve Rogers, i Marvel Studios hanno pubblicato altri tre trailer di Avengers: Doomsday, ciascuno incentrato su personaggi diversi. Nel trailer di Thor, il Dio del Tuono appare mentre cresce la figlia adottiva e chiede al padre Odino di riportarlo da lei dopo il suo prossimo combattimento.  

Nel frattempo, il trailer degli X-Men mostra Professor X (Sir Patrick Stewart) e Magneto (Sir Ian McKellen) impegnati a giocare a scacchi tra le rovine della X-Mansion, mentre Ciclope (James Marsden) sprigiona un enorme raggio laser, apparentemente sopraffatto dall'angoscia. Infine, il quarto teaser vede La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) arrivare a Wakanda per incontrare Shuri (Letitia Wright) e l'attuale re M'Baku (Winston Duke), mentre si preparano alla guerra.