Chris Hemsworth stupito per il ritorno di Chris Evans in Avengers: Doomsday: "Nessuno lo sapeva!"

Chris Hemsworth ha confessato che nessuno del cast sapeva che Chris Evans sarebbe ritornato ad interpretare Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe in occasione del nuovo lungometraggio in arrivo a fine anno, Avengers: Doomsday.

Dopo aver lasciato il franchise dopo l'ultimo grande successo di critica e pubblico, Avengers: Endgame, Chris Evans è pronto a tornare nei panni di Cap nel prossimo blockbuster e Hemsworth ha commentato con stupore il ritorno della co-star.

Chris Hemsworth non sapeva del ritorno di Chris Evans nel MCU

Intervistato da GamesRadar+, Chris Hemsworth ha dichiarato: "Ho pensato fosse davvero bello quando Evans compare sulla moto, soprattutto perché nessuno sapeva che sarebbe stato nel film, e poi eccolo lì". Inoltre, la star di Thor ha sottolineato il legame tra Chris Evans e Steve Rogers, ricordando come entrambi siano diventati padri di recente.

Primo piano di Chris Evans in Avengers: Doomsday

"Ho semplicemente pensato fosse una cosa bella. E ha avuto un bambino nella vita reale e nella vita Marvel" ha spiegato Hemsworth. I registi Anthony e Joe Russo hanno anticipato che il ruolo di Steve Rogers sarà centrale nella trama del film: "Il suo ruolo centrale per gli Avengers e per la narrazione più ampia del MCU è qualcosa di molto personale per noi. Non riusciamo a immaginare questa storia senza il suo ruolo centrale al suo interno".

I quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday al cinema

Oltre al teaser dedicato a Steve Rogers, i Marvel Studios hanno pubblicato altri tre trailer di Avengers: Doomsday, ciascuno incentrato su personaggi diversi. Nel trailer di Thor, il Dio del Tuono appare mentre cresce la figlia adottiva e chiede al padre Odino di riportarlo da lei dopo il suo prossimo combattimento.

Nel frattempo, il trailer degli X-Men mostra Professor X (Sir Patrick Stewart) e Magneto (Sir Ian McKellen) impegnati a giocare a scacchi tra le rovine della X-Mansion, mentre Ciclope (James Marsden) sprigiona un enorme raggio laser, apparentemente sopraffatto dall'angoscia. Infine, il quarto teaser vede La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) arrivare a Wakanda per incontrare Shuri (Letitia Wright) e l'attuale re M'Baku (Winston Duke), mentre si preparano alla guerra.