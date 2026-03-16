Oscar 2026: Robert Downey Jr. sorprende Chris Evans con il perizoma di Channing Tatum

Un gentile e sensuale omaggio ha animato la reunion Marvel che ha celebrato l'anniversario di Avengers e l'arrivo al cinema di Doomsday.

La reunion che i fan Marvel attendevano con ansia si è consumata sul palco degli Oscar 2026. Le star Robert Downey Jr. e Chris Evans hanno animato la cerimonia ospitata dal Dolby Theatre di Los Angeles con un gustoso siparietto che ha coinvolto il... perizoma di Channing Tatum.

La reunion, annunciata nei giorni scorsi per alimentare l'hype in vista della diretta live della notte degli Oscar, ha visto Downey ed Evans riuniti per presentare i premi per la miglior sceneggiatura originale e non, che hanno visto il trionfo, rispettivamente, di Ryan Coogler per I peccatori e Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l'altra. I due divi hanno colto l'occasione per celebrare il 14° anniversario di The Avengers, primo capitolo del franchise miliardario in espansione con l'arrivo di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Chris Evans e Robert Downey Jr. sul palco degli Oscar 2026

Doctor Doom e Captain America celebrano l'anniversario di Avengers con un regalo "sorprendente"

Durante uno sketch scherzoso sul palco, Chris Evans ha chiesto a Downey cosa gli avesse regalato per l'anniversario.

"È il quattordicesimo anniversario del nostro primo film degli Avengers", ha detto l'interprete di Captain America. "Ti ho portato una copia autografata della sceneggiatura originale, firmata da tutto il cast. È dietro le quinte. Vedi, ci ho pensato bene!"

Downey è rimasto un po' spiazzato quando è diventato chiaro che non aveva preparato nessun regalo, e i due sono passati rapidamente alla consegna dell'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Dopo che Paul Thomas Anderson ha ritirato il premio per Una battaglia dopo l'altra, Evans è tornato sul palco da solo. Poco dopo la star di Iron Man è tornata di corsa per consegnare al suo collega un regalo di anniversario.

"Stavo solo scherzando. Ovviamente ti ho preso qualcosa", ha detto Downey a Evans, prima di tirare fuori un perizoma scintillante che, ha spiegato, era stato indossato da Channing Tatum in Magic Mike.

E Tatum, presente in platea, non poteva non intervenire per rendere il siparietto ancora più gustoso.

"Mi servirà di nuovo!" ha gridato dal suo posto "Devo lavorare più tardi!"

Il ritorno nell'MCU di Robert Downey Jr. e Chris Evans

Robert Downey Jr. deve a Marvel il rilancio della sua carriera dopo i noti problemi di dipendenze da alcool e droga. Lui ha "ricambiato" diventando l'uomo simbolo dello studio nei panni di Tony Stark/Iron Man fino all'addio dopo il finale di Avengers: Endgame. Sia per lui che per Chris Evans l'avventura in Marvel sembrava conclusa, ma col l'annuncio del 2024 Downey ha svelato il ritorno nell'MCU stavolta nei panni del villain Victor Van Doom, alias Dottor Destino.

Più di recente, il primo dei quattro teaser di Avengers: Doomsday che hanno anticipato l'uscita del film, prevista per dicembre, ha svelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Ma Chris Evans e Downey non erano gli unici attori Marvel presenti agli Oscar. Gwyneth Paltrow, co-protagonista di lunga data di Downey in Iron Man e interprete di Pepper Potts, l'interesse amoroso di Tony Stark, ha contribuito alla presentazione dell'Oscar per il miglior casting, nuova categoria che ha visto il trionfo di una battaglia dopo l'altra.