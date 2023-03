MCU, è davvero in lavorazione una serie tv su Nomad con Chris Evans e Scarlett Johansson?

Il Marvel Cinematic Universe si sta espandendo sempre di più, e pare che una serie tv su Nomad con Chris Evans e Scarlett Johansson possa essere nei piani dei Marvel Studios... Diamo un'occhiata al recente rumor**.

Continuano a circolare sempre nuove voci riguardanti il futuro del MCU, e cosa ci riserveranno le prossime fasi e saghe che compongono questa macrostoria transmediale, ma una in particolare sta attirando parecchia attenzione.

Si tratta del rumor che vorrebbe in sviluppo una serie tv di Disney+ con Chris Evans e Scarlett Johansson protagonisti e produttori, riprendendo la versione di Captain America che abbiamo visto anche in Avengers: Infinity War.

Avengers: Infinity War, Capitan America diventa The Nomad in un nuovo poster

Lo show si intitolerebbe Nomad, e dovrebbe mostrarci cosa è successo quando Steve Rogers è tornato indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito necessarie per sconfiggere Thanos in Avengers: Endgame.

La Natasha Romanoff che vedremmo sullo schermo, se il progetto fosse reale, sarebbe dunque con tutta probabilità una Variante, considerato il destino della Black Widow della timeline principale.

Certo è difficile dire al momento se un simile rumor possa avere qualche fondamento, ma come segnala CBM, a riportarlo è l'account reddit r/MarvelStudiosSpoilers, che in precedenza aveva diffuso leak accurati su altri progetti come Ant-Man and The Wasp: Quantumania e The Marvels. Sarà anche questo il caso? Non ci resta che attendere per scoprirlo.