Captain America: Brave New World, un video dal set svelerebbe un incredibile spoiler

Un paparazzo che ha girato un video sul set di Captain America: Brave New World ha assicurato che la scena contiene un incredibile spoiler.

Pochi giorni fa Marvel ha celebrato la fine delle riprese di Captain America: Brave New World, uno dei pochi progetti della compagnia in lavorazione nonostante lo sciopero degli sceneggiatori della Writers Guild of America. E proprio dal set arriva un video rubato dai paparazzi che conterrebbe un "notevole spoiler".

Il video diffuso su Instagram dall'account Atlanta Filming e ricondiviso poi su Twitter mostra le forze dell'ordine che invadono un edificio con sede a Washington con le pistole spianate. Dalla clip si evince poco, ma colui che l'ha condivisa afferma che un video esteso potrebbe potenzialmente rovinare il film ai fan.

Captain America: Brave New World, "Che cos'è Red Hulk?" la risposta di Harrison Ford agli spoiler è esilarante

Chi ritroveremo in Captain America 4?

Oltre al ritorno di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, Captain America: Brave New World vedrà il ritorno di Liv Tyler (Betty Ross), Tim Blake Nelson (The Leader), Carl Lumbly (Isaiah Bradley) e Danny Ramirez (Joaquin Torres). Shira Haas farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'iconico personaggio dei fumetti Marvel Sabra, mentre Harrison Ford sarà Thaddeus "Thunderbolt" Ross al posto del compianto William Hurt. Captain America: Brave New World è diretto da Julius Onah.

"Il primo giorno mi ha messo alla prova", ha recentemente rivelato Anthony Mackie a Inverse riguardo al lavoro con Harrison Ford. "Ero così fottutamente nervoso che non riuscivo a ricordare le mie battute. Harrison Ford è un mito. C'è quest'aura intorno a lui. Ma la dissipa molto velocemente perché è un tipo così in gamba. È tutto ciò che dovrebbe essere una star del cinema. Diceva, 'Giriamo questa scena', incitando la troupe.

Anthony Mackie non è entrato nei dettagli delle scene condivise con Ford, rivelando però che sono molte: "Abbiamo trascorso un bel po' di tempo insieme. Ross e Cap hanno sempre avuto quel rapporto in cui erano amici e si rispettavano a vicenda, ma si scontravano sempre. Questa è la loro relazione nella trama".