Captain America: Brave New World, Marvel ha eliminato due personaggi chiave e cambiato le scene post-credits?

Pur dominando il botteghino italiano a un giorno dall'uscita, la critica non è stata tenera con Captain America: Brave New World. Il nuovo cinecomic Marvel dalla gestazione lunga e difficoltosa divide nei giudizi e solleva più di un punto interrogativo. Nel frattempo spuntano dettagli sulle modifiche approntate che riguarderebbero l'eliminazione di due personaggi chiave e modifiche radicali alle scene post-credits.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Captain America: Brave New World

Le riprese aggiuntive di Captain America: Brave New World hanno portato a cambiamenti radicali nel film, incluso un nuovo incipit che ha visto l'eliminazione della Società dei serpenti a favore di Sidewinder, interpretato da Giancarlo Esposito.

Era stato rivelato da tempo che il membro dei Serpenti interpretato da Seth Rollins era stato eliminato, ma era stata confermata l'apparizione di Rosa Salazar nei panni di Rachel Leighton/Diamondback. Per vedere il suo debutto nell'MCU dovremo attendere ancora, e la stessa sorte è toccata all'interprete di The Walking Dead: Dead City e Ghostbusters: Afterlife, Logan Kim, scelto per interpretare Amadeus Cho. Anche il futuro del fichissimo Hulk per adesso resta un'incognita.

Anothony Mackie in azione nei panni del nuovo Captain America

I cambiamenti nelle scene post-credits

Scoprite la nostra recensione di Captain America: Brave New World, in arrivo nei cinema italiani a partire da oggi.

Chi ha già visto il film sa che è presente un'unica scena post-credits che getta le basi per il futuro dell'MCU. Nella scena in questione Sam Wilson fa visita a Samuel Sterns, il Leader, nel Raft (la prigione per super-umani introdotta in Captain America: Civil War) e quest'ultimo esclama:

Anthony Mackie con lo scudo in mano

"Tutti gli eroi che proteggono questo mondo, pensi che siano gli unici? Pensi che questo sia l'unico mondo? Vediamo cosa succederà quando dovrai proteggere questo posto dagli altri".

La frase è un chiaro riferimento a ciò che vedremo in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Secondo precedenti indiscrezioni, la scena originariamente avrebbe dovuto vedere il presidente Ross (Harrison Ford) che si reca nel Raft dopo che la furia di Red Hulk si è scatenata verso la fine del film. Con il Leader di Tim Blake Nelson imprigionato nella struttura galleggiante, viene suggerito che ad Amadeus Cho sia già stato dato il siero di Hulk.

Apparentemente, una versione scartata della scena dopo i titoli di coda vedeva Ross - che si presume morto - far visita a sua figlia Betty a casa sua, ma alla fine la scena inserita alla fine del film coinvolge unicamente i personaggi di Anthony Mackie e Tim Blake Nelson.

Questa non sarebbe la prima volta che la Marvel apporta alcune modifiche significative a una scena post-credits, ma ad accendere i riflettori sulla questione sono stati i continui reshoots che hanno spinto molti a dubitare della qualità complessiva del film prima della sua uscita nei cinema.