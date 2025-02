Captain America: Brave New World, intervista ad Anthony Mackie: "Questo Cap è un super essere umano"

L'attore è al suo primo film in veste ufficiale di Captain America: ci ha spiegato quanto pesa metaforicamente lo scudo e com'è lavorare con Harrison Ford. In sala dal 12 febbraio.

Steve Rogers (Chris Evans) gli ha consegnato lo scudo alla fine di Avengers: Endgame, ma Sam Wilson, conosciuto come Falcon, non aveva ancora avuto un film a lui dedicato in cui fosse ufficializzato il passaggio di consegne. Ora finalmente quel momento è arrivato: il 12 febbraio esce infatti in sala Captain America: Brave New World, in cui il nuovo presidente degli Stati Uniti, Thaddeus Ross (Harrison Ford, che ha preso il posto di William Hurt, scomparso nel 2022), si rivolge a lui proprio come Captain America.

Sam Wilson è Captain America

A interpretarlo è ancora Anthony Mackie, che, come ha dimostrato anche nella serie The Falcon and the Winter Soldier sa gestire molto bene sia l'azione che la commedia. Nell'incontrarlo di nuovo di persona, abbiamo potuto constatare che non ha perso la sua verve nemmeno nella vita reale: comprende la gravitas che porta con sé lo scudo di Cap, ma questo non vuol dire essere rigido con giornalisti e pubblico.

Nella nostra intervista ci ha detto come si sente a incarnare quei valori, cosa significa portare le ali di Black Panther e che mentore potrebbe essere per gli Young Avengers, che sicuramente vedremo presto nel Marvel Cinematic Universe. Anche se, a sorpresa, il suo supereroe preferito è di un altro universo: Batman! In particolare quello di Michael Keaton.

Captain America: Brave New World, intervista ad Anthony Mackie

Ci ha danzato a lungo in questi anni, da quando gli è stato consegnato da Steve Rogers, quasi come se scottasse troppo: ora però Sam Wilson è a tutti gli effetti il nuovo Captain America e Captain America: Brave New World è il suo gran debutto ufficiale. Quanto pesa però quello scudo?

Anthony Mackie: "È pesante. Sono circa otto chili, il che va bene all'inizio, ma dopo circa tre minuti in cui lo si tiene in questo modo in una scena, diventa un carico di lavoro pesante. Solo un peso all'estremità del braccio. Ma è un peso morto".

E metaforicamente invece? Perché Sam ora non ha soltanto lo scudo: ha anche le ali mandate da Black Panther direttamente dal Wakanda. Com'è raccogliere l'eredità sia di Steve Rogers che di T'Challa? L'attore: "Mi piace il posto che Sam Wilson occupa nell'universo. Penso che ci sia qualcosa nel fatto che non abbia una super tuta e non abbia preso il super siero. Deve solo essere un buon essere umano. Credo che sia questo il motivo per cui molte persone si identificano con lui. Tante persone lo ammirano e lo apprezzano perché è un essere umano come tutti, solo spinto in una situazione estrema. È disposto a lavorare sodo, a essere buono, onesto e leale. Per questo è Capitan America".

Cosa significa essere il Cap

Un'immagine di Captain America: Brave New World

Anche se è di un altro universo, Anthony Mackie ha ammesso di essere cresciuto con Batman: in particolare quello di Michael Keaton, protagonista dei film di Tim Burton. Cosa spera quindi che proveranno i bambini che cresceranno con il suo Cap? Che significa essere Captain America? L'attore: "L'emozione di qualcosa di nuovo e diverso. Ricordo che quando ero bambino, quando uscì Batman, non riuscivo ad aspettare di vedere quel film. Non vedevo l'ora di vedere il divertimento, l'idea di poter essere trasportati in un universo diverso, come sarebbe stata la nuova auto di Batman. Sono quelle piccole cose che mi hanno permesso di essere nel mio piccolo mondo per un secondo: non dover pensare alla scuola, non dover pensare alle mie faccende, non dover pensare a nulla, ma entrare in un cinema e godersi questa storia. Vorrei davvero che la gente utilizzasse il cinema come una via di fuga. Lasciate fuori tutta quella roba, prendete dei popcorn e una bibita, e divertitevi, perché il film è davvero divertente".

Il nuovo Falcon

Danny Ramirez è il nuovo Falcon

In Captain America: Brave New World c'è anche un nuovo Falcon: Joaquin Torres, interpretato da Danny Ramirez (che probabilmente avete visto in Top Gun: Maverick). Come direbbe Thor, è degno? Mackie: "È davvero bravo. Non gli ho detto nulla. Danny Ramirez è un grande giovane attore. È divertente perché essere sul set con Harrison Ford, che è un veterano, e con lui, che ha letteralmente appena iniziato la sua carriera, mostra i due spettri opposti di come funziona questo business. Ho imparato da lui tanto quanto ho imparato da Harrison, semplicemente guardando l'eccitazione, la natura fresca e idilliaca di essere nel settore e partecipare a qualcosa di così grande. Ti mantiene umile. Ti fa apprezzare il fatto di essere passato da lì, all'essere qui e di sperare di arrivarci".

Sam Wilson sarà un mentore per gli Young Avengers?

Red Hulk

I tasselli stanno andando tutti al loro posto e, anche se ancora non c'è la conferma ufficiale, ormai lo sappiamo: presto vedremo gli Young Avengers (i Giovani Vendicatori). Durante l'anteprima italiana del film, Mackie ha detto di aver potuto contare su dei grandi maestri, che gli hanno cambiato la vita. Il suo Cap potrebbe quindi essere un mentore per i giovani supereroi? L'attore: "Non lo so. I giovani sono molto cattivi al giorno d'oggi, quindi penso che potrei semplicemente lasciarli là fuori. Credo che l'idea di Sam sia la lealtà e l'umanità. Penso che questa sia la cosa più importante che possa trasmettere alle persone. Come essere saldi nel cercare di essere un buon essere umano. Perché, come ho detto, non ha il siero. Quindi, quando si presenta un conflitto, deve ascoltare, capire, e accettare quello che dici, in modo che possa parlarne, invece di usare la forza bruta come prima opzione. Quindi penso che essere un essere umano onorevole sia un superpotere".

Harrison Ford e Anthony Mackie

E a proposito di siero: abbiamo la sensazione che Demi Moore non sia l'unica ad aver preso la "sostanza" quest'anno. Non è che anche Sam, alla fine, diventerà un super soldato? L'attore ha risposto sibillino: "Forse. Non si sa mai. Certo, io in versione Demi Moore sarebbe davvero molto strano!".