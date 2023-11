Captain America: Brave New World affronterà molti cambiamenti e reshoot dopo le proiezioni test?

Captain America: Brave New World, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe ottenuto una buona accoglienza alle proiezioni test e subirà degli importanti cambiamenti.

Captain America: Brave New World, il nuovo film Marvel con star Anthony Mackie, sembra non abbia avuto i risultati sperati alle proiezioni organizzate come test per valutare l'apprezzamento da parte degli spettatori.

Lo studio avrebbe quindi deciso di ordinare numerose riprese aggiuntive e di chiedere che vengano modificate molte sequenze del progetto.

Le indiscrezioni

Durante un episodio di The Hot Mic, Jeff Sneider ha dichiarato che le sue fonti gli hanno svelato l'accoglienza fredda da parte dei primi spettatori di Captain America: Brave New World.

Il giornalista ha quindi aggiunto: "Tre sequenze verranno tagliate e sono in programma dei reshoot da gennaio fino a maggio o giugno del 2024".

Nel cast di Captain America 4, diretto da Julius Ohan (co-sceneggiatore insieme a Malcom Spellman e Dylan Musson), ci saranno anche Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres, ovvero il nuovo Falcon; Carl Lumbly che interpreta Isaiah Bradley; Tim Blake Nelson nella parte di Samuel Sterns, ovvero il villain chiamato Leader; Harrison Ford nei panni del presidente Thaddeus Ross; Shira Haas che sarà l'eroina Sabra; e Liv Tyler che riprende la parte di Betty Ross.

La data di uscita, a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, è stata posticipata al 14 febbraio 2025.