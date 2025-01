Captain America: Brave New World, svelata la durata, primi dettagli sulle scene post-credits [SPOILER]

Si avvicina il 12 febbraio, data dell'uscita italiana ufficiale di Captain America: Brave New World. Nuovi dettagli sulla durata e sulle scene post-credits si fanno strada sul web anticipando qualche goloso spoiler (se confermati) sul presente e futuro dell'MCU.

Sulla durata ci sono stati report contrastanti, ma @Cryptic4Qual ha confermato l'anticipazione principale: il cinecomic in arrivo avrà una durata di 1 ora, 58 minuti e 23 secondi, diventando il più breve film su Captain America.

Per quanto riguarda le previsioni sugli incassi, le stime più recenti al botteghino indicano un incasso di 90-95 milioni di dollari nel weekend di San Valentino/Giorno dei Presidenti negli USA. Se il film incasserà 90 milioni di dollari o più, diventerà il quinto miglior debutto nel Presidents Day dietro al primo Black Panther (242,2 milioni), Deadpool (152,1 milioni), Ant-Man and the Wasp: Quantamania (120.4 milioni) e Cinquanta sfumature di grigio (93,1 milioni)

Anthony Mackie con lo scudo in mano

Le scene post-credits

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler su Captain America: Brave New World

Veniamo alle scene post-credits. Anche qui le informazioni degli insider non sono univoche. Secondo Bgr.com Captain America: Brave New World conterrà un'unica scena mid-credits con al centro Sam Wilson. Un nuovo report di MaxBlizz rivela che le scene post-credits sarebbero due, ma ne descrive una sola, anticipando che vedrà Sam Wilson riunire un nuovo gruppo di Vendicatori, non sappiamo sotto quale autorità. I trailer di Captain America: Brave New World hanno anticipato un conflitto con il presidente Ross (Harrison Ford), che nel film diventerà Red Hulk nel film. Se confermata la scena in questione aprirà la strada ad Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, dove è confermata da tempo la presenza di Sam Wilson.

Diretto da Julius Onah da una sceneggiatura di Malcolm Spellman, Dalan Musson e Matthew Orton, il film vede protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Captain America, Danny Ramirez nei panni di Joaquín Torres/Falcon, Blake Nelson in quelli di Samuel Sterns/Leader, Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley, Harrison Ford nel ruolo del presidente Thaddeus Ross, Liv Tyler in quello di Betty Ross, Shira Haas nel ruolo di Ruth Bat-Seraph/Sabra, Giancarlo Esposito nei panni di Sidewinder, con l'aggiunta di Rosa Salazar e Xosha Roquemore.