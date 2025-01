Captain America - Brave New World, Anthony Mackie: "Racconto i valori di un eroe universale"

Dopo un periodo di crisi che ha segnato purtroppo alcuni record negativi al botteghino, il Marvel Cinematic Universe di Kevin Faige deve, per forza di cose, riprendersi e gettare nuove basi. Come? Lo scorso anno la notizia tanto discussa del ritorno di Robert Downey Jr in questo universo con un nuovo ruolo, il villain Doctor Doom, e poi con l'annuncio dei prossimi progetti, uno dei quali a breve nelle sale. Stiamo parlando di Captain America: Brave New World, in uscita il 12 febbraio, che dopo la serie distribuita su Disney+, The Falcon e the Winter Soldier, riconferma Anthony Mackie nell'iconico ruolo prima appartenuto a Chris Evans, congedatosi dopo Endgame attraverso uno struggente e romantico epilogo per il capitano Steve Rogers.

Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson

La produzione seriale che ne ha seguito ha riguardato quindi il difficile passaggio di consegne con il personaggio di Sam Wilson, ovvero Falcon, alle prese con un'eredità pesante e una minaccia internazionale per la quale si è rivelato necessario l'aiuto di Bucky (Sebastian Stan). Non ci stupiremmo quindi se la nuova pellicola fosse strettamente legata alle conseguenze degli eventi descritti nei vari episodi della serie, gettando allo stesso tempo le basi per gli altri progetti del MCU annunciati. In vista, quindi, della prossima apparizione al cinema Mackie, anche produttore, è arrivato a Roma per presentare Brave New World raccontando qualcosa in più sul film e, in generale, sulla sua ormai decennale esperienza in casa Marvel.

Un lungo percorse nel MCU

Anthony Makie nei film precedenti

"Sono arrivato nel MCU 11 anni fa e allora non avevo previsto che questo nuovo ruolo fosse una possibilità: è un sogno che si avvera. Sono cresciuto con i supereroi: Superman, Batman... Micheal Keaton è il mio Batman, e quindi essere Captain America ora è qualcosa di straordinario" dice Anthony Mackie all'inizio dell'incontro. Impossibile, però, non pensare alle più recenti notizie riguardanti la situazione politica americana, news che hanno spinto la conversazione sul significato di Captain America oggi: "Per me Captain America rappresenta molte cose e non penso che il termine America sia una delle sue rappresentazioni: lui è un uomo che mantiene la parola, che ha onore, dignità e integrità."

Una scena di Captain America: Brave New World

L'attore ha poi continuato esprimendo quella che secondo lui è la vera incarnazione di un supereroe: "Quando vedi giocare un bambino con una palla o un bastone capisci che lui con quegli strumenti immagina veramente di sconfiggere un drago e salvare una principessa, e quelle cose sono reali finché qualcuno non gli dice che non è così, rovinando i suoi sogni. Quindi come attore che interpreta un supereroe credo che il mio lavoro sia di tornare a quei giorni in cui pensavo di combattere un drago e salvare una principessa. Il film per me è anche questo."

Lavorare con Harrison Ford

Harrison Ford interpreta Red Hulk

Mackie, con i suoi modi estremamente colloquiali e scherzosi, davanti ai giornalisti è riuscito a trasmettere tutto l'entusiasmo legato ad un progetto che coinvolge anche un attore del calibro di Harrison Ford, qui al suo debutto in Marvel con il ruolo del Presidente Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, ovvero Red Hulk. Come è stato quindi lavorare con un colosso del cinema? "È stato snervante. Uno dei miei giorni preferiti è stato probabilmente anche uno dei peggiori nella storia dei cinecomic per un ragazzo che doveva dire una battuta, una sola battuta in tutto il film! Davanti a Harrison Ford non è riuscito a ricordarla, è successo più volte. Al terzo tentativo Ford gli ha detto 'Hey ragazzo, tranquillo, dì la battuta, dilla a me.' Ma lui non ci è riuscito è scoppiato in lacrime e Harrison ha detto 'Hai fatto un buon lavoro ragazzo.' Quando siamo tornati sul set era stato sostituito. È stato straziante."

Uno sguardo al futuro

Un momento di Brave New Wold

Captain America: Brave New World a detta di Mackie è anche un film sulla fiducia: "Se ci fate caso, nell'universo anche quando c'era Captain America e Iron Man, era importante il tema della fiducia, quella fiducia che veniva tolta o rotta." L'attore, protagonista e produttore del film, ha quindi confermato l'importanza del progetto per aprire la strada a ciò che verrà in futuro, negando l'intenzione di una riorganizzazione profonda: "Non direi che sia una sorta di rebranding. Tutti noi sappiamo che Infinity War ed Endgame sarebbero stato difficile da eguagliare, se chiami una cosa Endgame come ricominci dalla fine del gioco? Le fondamenta dell'universo sono state costruite, questo film serve anche a preparare i prossimi passi per far proseguire la storia. Tutte le storie a cui abbiamo assistito dopo Endgame erano necessarie per andare avanti verso la prossima generazione o alla prossima fase."