Captain America 4: Anthony Mackie ha saputo del film mentre era a fare la spesa

La star di The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie ha appreso la notizia della messa in produzione di Captain America 4 mentre era intento a fare la spesa in un negozio di alimentari.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

È stata una sorpresa per tutti la notizia della preparazione di un quarto capitolo delle avventure di Captain America da parte di Marvel Studios e Disney. Perfino per Anthony Mackie che ha saputo del progetto mentre si trovava all'alimentari.

L'attore ha condiviso il suo stupore col pubblico nel corso di un'intervista a Movieweb in cui ha dichiarato: "L'ho scoperto letteralmente ieri in un negozio di alimentari. Dwayne, il cassiere, mi ha chiesto 'Ehi, amico. Ma è vero?!' [sollevando un cellulare] 'Non ho sentito niente' gli ho risposto. Questo è ciò che amo di più della collaborazione con Marvel. Ti chiamano e ti dicono, 'Vieni a L.A. Vogliamo dirti cosa sta succedendo'. Quindi sono entusiasta all'idea di scoprire cosa accadrà, ma per adesso non ho sentito nulla".

Come potete leggere nella recensione del finale di The Falcon and The Winter Soldier, il futuro di Anthony Mackie e del suo Sam Wilson nell'MCU si presenta piuttosto roseo e l'attore potrebbe avere un ruolo chiave nel proseguo del franchise e, in particolare, in Captain America 4. Anhony Mackie, però, non sembra sentire ancora il peso di tale responsabilità e afferma:

"Non sapevo cosa aspettarmi, ma sicuramente non è quello che immaginavo sarebbe accaduto. Immagino di aver previsto qualcosa di molto più celebrativo del semplice essere 'Anthony con un nuovo account Twitter'".