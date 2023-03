Captain America: New World Order includerà il team di villain della Società dei Serpenti? [RUMOR]

Secondo alcune voci, in Captain America: New World Order la squadra di supercriminali della Società dei Serpenti entrerà nel Marvel Cinematic Universe.

Captain America: New World Order potrebbe introdurre nella Marvel Cinematic Universe un nuovo team di villain: i supercriminali della Società dei Serpenti. La notizia è stata diffusa da Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic.

Secondo quanto ascoltato nel podcast, Val, il personaggio interpretato da Julia Louis-Dreyfus, chiederà aiuto segretamente alla Serpent Society per recuperare un metallo potente quanto il Vibranio di Wakanda. Sneider afferma di aver saputo che il metallo in questione sarà collegato al franchise degli X-Men, supportando le voci precedenti secondo cui l'Adamantio avrebbe avuto un ruolo fondamentale in Captain America: New World Order. La lega metallica è la stessa usata per ricoprire le ossa e gli artigli di Wolverine nei fumetti.

Captain America: New World Order, un riferimento a Wolverine in una foto dal set

Il personaggio di Val è stato introdotto per la prima volta nella serie Disney+ intitolata The Falcon and the Winter Soldier. Qui si è rivelata essere un'agente di un'organizzazione governativa segreta con interessi misteriosi riguardanti lo sfruttamento dei supereroi.

Captain America: New World Order, le prime foto dal set di Liv Tyler anticipano una morte importante

La Società dei Serpenti è un'impresa formata da mercenari, i cui nomi in codice sono basati sui serpenti, tra cui Anaconda, Black Mamba e Cobra. La società è stata ideata da Seth Voelker, conosciuto anche come Sidewinder.

Secondo Jeff Sneider, infine, Harrison Ford, che in Captain America: New World Order vestirà i panni del generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross si trasformerà anche nell'alter ego Red Hulk.