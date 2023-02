Captain America 4, Anthony Mackie: "Il nuovo costume mi rende il sedere meraviglioso"

Rifacendosi a una delle battute più celebri di Avengers: Endgame, quella dove il fondoschiena di Captain America (Chris Evans) viene definito come il più bello d'America, Anthony Mackie ha voluto parlare del suo. L'attore, pronto alla sua avventura da solista nei panni del noto supereroe, ha così dichiarato:

"Ho avuto all'incirca quattro prove costumi e devo dire che il mio sedere sta benissimo con lo spandex. Questo è tutto quello che dirò. Il mio sedere sarà meraviglioso grazie a questo nuovo costume, capisci cosa intendo?".

Le riprese di Captain America 4, intitolato New World Order, partiranno a marzo, mentre l'uscita nelle sale è fissata al 2024. Tra i grandi protagonisti del nuovo film figura Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nell'MCU, nei panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Il suo personaggio sarà nientemeno che il presidente degli Stati Uniti d'America all'interno del film.

Captain America: New World Order, svelata l'identità della villain principale? [RUMOR]

Il Captain America interpretato da Anthony Mackie sarà molto diverso, in termini di caratterizzazione, da quello di Chris Evans: "Non è un vero e proprio supereroe. Non ha un super siero. Il suo superpotere è la sua umanità. Quindi penso che con lui debba entrare in scena una comprensione molto diversa di cosa significhi essere un buono o un cattivo, e quali siano le decisioni che ti portano a seguire quella linea nel modo in cui l'hai fatto. Lo vedo più come un Cap umano che come un Cap pronto a giudicare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato".