Captain America 4: Harrison Ford esaspera Stephen Colbert con le sue risposte sul film

Durante una recente partec ipazione al The Tonight Show con Stephen Colbert, Harrison Ford ha esasperato il suo intervistatore glissando tutte le domande inerenti a Captain America: New World Order. L''attore si unirà al Marvel Cinematic Universe con il prossimo film di Julius Onah in cui avrà il ruolo di Thaddeus "Thunderbolt" Ross.

Intervenuto nella trasmissione per promuovere Shrinking, la nuova comedy con Jason Segel, Harrison Ford ha dovuto affrontare anche le domande su Captain America: New World Order, impegnandosi a glissare, nel modo più esilarante possibile, le varie domante postegli da Stephen Colbert: "Sono autorizzato a dirti tutto quello che so", dice ridendo nell'intervista, per poi proseguire con "non so niente" e dicendo che "non può dirgli certe cose".

Atteso per il 2024, per il momento non abbiamo ancora nessun dettaglio su quello che vedremo in Captain America: New World Order, anche se è bene sottolineare che molto probabilmente Harrison Ford ha già avuto accesso alla sceneggiatura.