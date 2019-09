Brad Pitt: "Mi asterrò dalla campagna per l'Oscar per C'era una volta a... Hollywood e Ad Astra"

Brad Pitt sceglie di stare lontano dai riflettori, l'attore non promuoverà la sua candidatura all'Oscar per C'era una volta a... Hollywood e Ad Astra.

Le recensioni più che positive per le performance di Brad Pitt in C'era una volta a... Hollywood e nel fantascientifico Ad Astra non convinceranno l'attore 55enne a fare campagna promozionale, come rivela lui stesso a Entertainment Weekly:

"Mi asterrò. Non si sa mai, è bello quanto estraggono il tuo numero. Ma lo scopo di un film è essere visto dal pubblico, parlare alle persone nel presente e nel futuro. Trovo il dare la caccia ai premi un disservizio alla purezza della narrazione, e una cosa inquietante su cui focalizzarsi."

La performance di Brad Pitt in veste di protagonista del filosofico Ad Astra ha colpito positivamente la critica (come potete leggere nella nostra recensione di Ad Astra), ma sono in molti a pensare che l'attore abbia più possibilità a essere candidato come miglior attore non protagonista per il ruolo dello stuntman Cliff Booth nel film di Quentin Tarantino. Di recente Brad Pitt ha confessato di essere intenzionato a diradare gli impegni lavorativi nel prossimo futuro. "Ci saranno meno progetti per me in futuro, adesso ci sono altre cose che voglio fare" ha svelato l'attore al New York Times. "Quando senti di aver finalmente abbracciato ciò che stavi facendo, è tempo che tu metta le tue braccia altrove."

Da domani C'era una volta a... Hollywood sarà nei cinema italiani.