Brad Pitt "Farò meno film, mi vedrete più raramente"

Brad Pitt, diversamente da Quentin Tarantino, non vuole ritirarsi dal grande schermo, ma ha intenzione di fare meno film e diradare la sua presenza al cinema, concedendosi un periodo non meglio precisato di pausa.

C'era una volta a Hollywood: Brad Pitt in una scena del film

La notizia è stata resa nota in esclusiva dal New York Times che ha intervistato Brad Pitt che, reduce dalla premiere del film di James Gray che lo vede protagonista, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si prepara ora a presentarlo al Toronto Film Festival (ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Ad Astra) "Diciamo che tra un film e l'altro ci saranno pause molto più lunghe, ma solo perché ci sono molte altre cose che voglio fare ora come ora. Quando ti senti come se avessi stretto qualcosa fra le braccia per troppo a lungo, allora è tempo di andare ad abbracciare qualcos'altro".

Ad Astra - Missione classificata: un primo piano di Brad Pitt

Così ha raccontato Brad Pitt al NYT e d'altronde come dargli torto: nell'ultimo periodo alla recitazione - che considera un vero e proprio "gioco" - ha alternato con più assiduità la sua attività di produttore con la sua compagnia di produzione Plan B Entertainment che ha già portato a casa ben tre Oscar con The Departed - Il bene e il male, 12 anni schiavo e Moonlight.

E proprio per il dramma antischiavismo di Steve McQueen Brad Pitt ha conquistato personalmente la statuetta dorata in qualità di produttore. Senza poi dimenticare poi: Okja, Civiltà perduta, Selma e Beautiful Boy. A questo si aggiunge l'interesse anche la scultura e l'architettura paesaggistica che lo vedono impegnato tra un set e l'altro.

Brad Pitt: i primi cinquant'anni di un divo dalle mille risorse

In generale però è dagli ultimi anni che Pitt si vede meno; l'ultimo film da protagonista prima di C'era una volta a... Hollywood e Ad Astra - Missione Classificata risale al 2017 con War Machine di David Michôd, e prima ancora nel 2016 con lo sfortunato e sottovalutatissimo Allied di Robert Zemeckis. Non è improbabile però che proprio grazie al film di Quentin Tarantino possa arrivare l'anno prossimo la candidatura come attore non protagonista e magari anche quel premio che da interprete aveva solo sfiorato.