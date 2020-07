Brad Pitt non voleva più fare l'attore: "Devi alzarti presto e passare ore al trucco"

C'è stato un tempo in cui Brad Pitt voleva fare un passo indietro e smettere di recitare. Ma cosa avrebbe frenato la star di Hollywood a fare l'attore? A quanto pare c'entrano la sveglia presto e il trucco.

Venezia 2019: uno scatto di Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Brad Pitt è uno degli attori di maggior successo degli ultimi tempi. Dagli inizi burrascosi della sua carriera fino a oggi, l'attore di C'era una volta a... Hollywood ha fatto molta strada.

Ma nei primi giorni della sua carriera, Brad Pitt avrebbe voluto ripensare alla carriera da attore e diventare... un produttore.

Brad Pitt: "Il mio film preferito è stato anche il peggior flop della mia carriera"

In un'intervista con il New York Times, Pitt ha rivelato perché voleva passare alla produzione, dichiarando: "Produrre significa solo che non devi alzarti molto presto e truccarti, come capita a noi attori. Sarei stato curioso di vedere come sarebbero andati i film se avessi scelto questa strada. Ma potrei ancora farlo. Per me potrebbe essere la stessa cosa. Quando ti senti di aver finalmente abbracciato qualcosa, allora è tempo di andare ad abbracciare qualcos'altro."

Pitt ha poi aggiunto: "Negli anni '90, tutta quell'attenzione mi ha davvero lusingato. Poi è stato davvero scomodo per me quell'insieme roboante di aspettative e giudizi. Sono diventato un po' un eremita."

L'attore del Fight Club ha aggiunto: "Il ruolo migliore per il mio stile di recitazione, per quanto ho capito, è quello di interpretare un personaggio assolutamente realistico."