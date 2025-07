Brad Pitt loda Maestro di Bradley Cooper: "Uno dei migliori film del decennio"

Secondo Brad Pitt, l'Academy dovrebbe riconoscere maggiormente il talento di Bradley Cooper, sostenendo che Maestro avrebbe meritato di vincere l'Oscar al miglior film.

Ospite del podcast New Heights, Pitt ha lodato la seconda regia di Cooper nel biopic su Leonard Bernstein definendo Maestro, dal suo punto di vista, uno dei migliori film del decennio.

I complimenti di Brad Pitt a Maestro e il prossimo progetto di Bradley Cooper

Brad Pitt ha scherzato sulle tante nomination della star di Una notte da leoni:"È stato nominato per la 'diciannovemillesima' volta. Se non lo vince, va bene lo stesso" ha scherzato Pitt, ricordando una battuta fatta mentre consegnava un premio a Cooper all'inizio dell'anno:"Ho detto al pubblico:'Ci è abituato. Tifa per i Philadelphia Eagles'".

Brad Pitt in una scena di F1

Il prossimo progetto di Bradley Cooper s'intitola Is This Thing On?, commedia metacinematografica ambientata a Hollywood, in cui sarà anche il protagonista. Sarà il suo terzo film da regista dopo A Star Is Born e Maestro.

Il successo di Maestro di Bradley Cooper

Maestro ottenne sette nomination ai premi Oscar, tra cui quella al miglior film, miglior attore (Cooper) e miglior attrice a Carey Mulligan. Nonostante le ottime recensioni, il film non riuscì a conquistare l'agognata statuetta.

Carey Mulligan e Bradley Cooper in Maestro

Nel cast del film biografico su Leonard Bernstein e il suo matrimonio con l'attrice Felicia Montealegre, troviamo anche Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Michael Urie, Gideon Glick, Sam Nivola, Miriam Shor e Alexa Swinton. Bradley Cooper è famoso principalmente per il suo lavoro da attore ma negli ultimi anni si è dedicato con ottimi risultati anche alla regia cinematografica, raccontando una storia d'amore in cui era protagonista con Lady Gaga, A Star Is Born, e un legame matrimoniale come quello condiviso da Bernstein e Montealegre in Maestro.