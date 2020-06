Brad Pitt: "Il mio film preferito è stato anche il peggior flop della mia carriera"

Non sempre la soddisfazione personale va di pari passo coi gusti del pubblico. Ne sa qualcosa Brad Pitt il quale ha rivelato che il film che preferisce tra tutti quelli interpretati è stato anche il peggior flop della sua carriera.

Nel 2007 Brad Pitt ha recitato nel western drammatico L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford realizzando uno dei progetti che gli stavano a cuore, collaborare col regista Andrew Dominik.

"Ho chiamato Andrew e gli ho detto 'Hey, se hai qualcosa che possa andare bene per me, lo farò.' Lui ha risposto, 'Ce l'ho.' E io, 'Okay, ci sto'" ha ricordato Brad Pitt a Leonard Maltin al 35° Santa Barbara International Film Festival a gennaio. "Abbiamo finito per produrre questo film, che sta molto a cuore a me e alle 10 persone che lo hanno visto."

Per Brad Pitt, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford è un punto cardine della sua carriera che indica la direzione da seguire, quella di fare scelte artistiche piuttosto che commerciali. Il divo introduce il film come "una riflessione sulla celebrità e sul tentativo di farsi un nome anche quando alla base non c'è sostanza. Si tratta di un bel film, davvero."

Purtroppo il pubblico non ha gradito e il western atipico è diventato uno dei peggiori flop del 2007 al botteghino, il tutto nonostante critiche più che positive. Per Brad Pitt, il film resta in cima alla lista dei suoi film preferiti, come ha confessato a GQ nel 2017:

"Posso interpretare successi, ma il film preferito resta quello che è andato peggio al botteghino, L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Se credo che qualcosa sia meritevole, so che in futuro verrà valorizzato."