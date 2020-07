Brad Pitt: "All'inizio della carriera mi sono sentito usato"

Brad Pitt non è sempre stato la star ironica e dalla risposta pronta che conosciamo oggi. Il divo ha ammesso di essersi sentito usato all'inizio della carriera perché non era in grado di far sentire la sua voce.

Oscar 2020: Brad Pitt sul red Carpet

La presenza di Brad Pitt non è certo passata inosservata in Thelma & Louise, ma prima che Pitt riuscisse a dimostrare di essere anche un interprete di talento ci è voluto un po' di tempo. L'attore, che non è certo un fan dei social media, ha ammesso che se avesse avuto Twitter all'epoca gli sarebbe stato utile per esprimere il suo punto di vista,

Quando nel 2014 gli è stato chiesto se avesse mai considerato di aprire un account su Twitter, Brad Pitt ha spiegato a GQ:

"In effetti ha una certa utilità. Potrebbe servire a combattere i fraintendimenti o a specificare il proprio punto di vista quando le tue parole vengono maleinterpretate. Se l'avessi fatto a inizio carriera, l'avrei utilizzato perché mi sono sentito usato e incompreso. Non mi è stato neppure dato il beneficio del dubbio."

Adesso, però, Brad Pitt non sembra per niente interessato a diventare attivo sui social:

"Da giovane mi sarebbe servito, l'avrei fatto subito. Ma arrivato a questo punto non ho voglia di impelagarmi."

Brad Pitt: "Il mio film preferito è stato anche il peggior flop della mia carriera"

Riflettendo sulla sua carriera, Brad Pitt prova empatia nei confronti degli aspiranti colleghi che provano a entrare nel mondo dello spettacolo oggi:

"Sono preoccupato per i giovani. Oggi ricevono talmente tante pressioni. L'industria li risucchia, li mastica e poi li sputa prima che abbiano avuto il tempo di imparare. Costruire una carriera longeva oggi è una sfida immane."