Brad Pitt sogna di lavorare con Paul Thomas Anderson: “Sono un suo grande fan”

Brad Pitt non ha mai nascosto la sua ammirazione per Paul Thomas Anderson, e ora l'attore ha dichiarato apertamente di desiderare una collaborazione con il regista.

L'ammirazione di Brad Pitt per Anderson

Durante una recente puntata del podcast New Heights, a Pitt è stato chiesto se ci fosse un regista con cui spera di lavorare in futuro. La risposta è arrivata immediata: "Sono un grande fan di PTA. Credo che sia semplicemente un genio. Paul Thomas Anderson. Lo adoro".

F1: Brad Pitt e Damson Idris in una scena

L'interesse di Brad Pitt per il lavoro di Anderson non è una novità. Già in passato, l'attore aveva espresso entusiasmo per i film del regista. Nel 2019, parlando de Il filo nascosto, Pitt si era detto affascinato dalla cura nei dettagli, dall'uso della pellicola 35mm e dal livello artigianale della produzione. "Quel film... è meraviglioso", aveva commentato, lodandone anche i costumi.

In un'altra occasione, Pitt aveva elogiato Ubriaco d'amore durante un'intervista con Variety, soffermandosi sull'interpretazione di Adam Sandler e confermando la sua grande considerazione per la filmografia di Anderson. Lo scorso anno erano addirittura circolate voci secondo cui Pitt sarebbe stato avvistato sul set del nuovo progetto di Anderson, Una battaglia dopo l'altra.

Nonostante la lunga carriera di entrambi, i due non hanno mai avuto l'opportunità di collaborare. Eppure, l'idea di vederli lavorare insieme sembra sempre più concreta. Lo stile di Paul Thomas Anderson, capace di esplorare la vulnerabilità maschile e la complessità emotiva, potrebbe incontrarsi alla perfezione con le interpretazioni sempre più introspettive e misurate di Pitt.

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt durante una scena

Attualmente, Anderson è impegnato nella post-produzione di Una battaglia dopo l'altra e, secondo alcune indiscrezioni, starebbe anche sviluppando un progetto top secret con Denzel Washington. Tuttavia, la possibilità di una futura collaborazione con Brad Pitt non è mai sembrata così vicina.