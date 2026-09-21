Brad Pitt è ancora da Oscar ne Le nuove disavventure di Cliff Booth: il primo trailer del film lo dimostra

Brad Pitt torna ufficialmente nei panni di Cliff Booth, il personaggio di C'era una volta a... Hollywood che gli è valso l'Oscar come Miglior attore non protagonista. Lo fa nel primo trailer ufficiale di Le nuove disavventure di Cliff Booth, il film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino.

Oltre alla clip, dunque, c'è anche un'altra novità, perchè Netflix ha appena ufficializzato anche il titolo italiano del lungometraggio che riporta il controverso stuntman sullo schermo otto anni dopo quella prima avventura.

Il primo trailer mostra quanto sia cambiato per Cliff Booth rispetto ai tempi d'oro in cui poteva vantare una vera e propria amicizia con la star del cinema Rick Dalton (che era interpretato da Leonardo DiCaprio).

Se già allora il suo nome era circondato da un'oscura fama (legata alla morte della moglie, avvenuta in circostanze mai chiarite, almeno nel film, ma assai sospette), e doveva comunque arrabattarsi in mille lavoretti per poter vivere, dopo diversi anni Cliff ha ormai lasciato quel mondo, ufficialmente perchè: "Rick era diventato troppo grasso perchè io potessi essere la sua controfigura".

Una scelta narrativa che finirà inevitabilmente anche per dare una svolta stilistica alla storia, portata sullo schermo da David Fincher e scritta da Quentin Tarantino, spostando finalmente il personaggio in uno scenario crime decisamente a lui più congeniale.

Omicidi, ricatti, furti, estorsioni, inseguimenti e scontri (ri)entrano così nella nuove avventure di Cliff Booth, mentre Brad Pitt torna a interpretare il ruolo che gli ha permesso di conquistare il suo secondo Oscar.

Cliff Booth torna nella Hollywood del 1977

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

La storia è ambientata nel 1977, otto anni dopo gli eventi del film diretto da Quentin Tarantino. La Hollywood di Cliff Booth è cambiata e anche il suo lavoro ha preso una direzione diversa. Quando non fa il barista o il proiezionista, Cliff Booth si occupa infatti di risolvere i problemi dei grandi nomi di Hollywood, sfruttando quelle abilità che lo avevano già reso uno stuntman fuori dal comune.

Il nuovo incarico arriva quando Karen Crosby, interpretata da Elizabeth Debicki, lo contatta per conto del suo cliente Charlie Peters, interpretato da Scott Caan. Peters è una star televisiva conosciuta anche per eseguire personalmente i propri stunt e sembra avere bisogno proprio delle capacità molto particolari di Cliff Booth.

Intorno a lui si muove una nuova galleria di personaggi. Ci sono Toni, interpretata da Carla Gugino, moglie di Charlie Peters, Roderick "Hot Rod" Harrison, interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, ex campione di football diventato star del cinema, e i fratelli Verdusco, interpretati da Matt Groove e JB Tadena, due gangster che contribuiscono a far precipitare la situazione.

Le nuove disavventure di Cliff Booth arriverà nelle sale IMAX italiane il 26 novembre 2026 e sarà successivamente disponibile su Netflix dal 23 dicembre 2026.