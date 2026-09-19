Da Star Wars a Spider-Man: LEGO lancia la campagna per i "veri" supereroi con Sio e Fraffrog

LEGO lancia la campagna "Costruisci la tua storia da eroe" dedicata a franchise come Marvel e Star Wars. Coinvolti Sio, Fraffrog e il Museo del Cinema di Torino.

Chi sono i veri supereroi di oggi? In un mondo dominato dagli schermi, il Gruppo LEGO lancia la nuova campagna "Costruisci la tua storia da eroe", un invito ai più piccoli a non limitarsi a guardare le missioni impossibili, ma a costruirle fisicamente con i mattoncini, senza seguire rigidi copioni.

Al centro di questa iniziativa ci sono alcuni dei franchise più amati anche dal nostro pubblico: in prima linea troviamo infatti i set LEGO® Marvel Spider-Man e LEGO® Star Wars™, trainati anche dalle recenti uscite cinematografiche delle rispettive saghe. A questi si aggiungono la linea LEGO® City, dedicata agli eroi del quotidiano come pompieri e soccorritori, e LEGO® Ninjago, che nel 2026 festeggia il suo importante 15° anniversario.

Il sondaggio: i veri eroi non portano il mantello (ma sono i genitori)

Per comprendere la percezione dell'eroismo, LEGO Italia ha commissionato all'istituto SWG la ricerca "I Supereroi a casa tua", condotta ad agosto 2026 su 735 famiglie italiane. Se da un lato il 76% dei bambini conferma la propria passione per i supereroi "classici" (desiderando poteri come il volo, l'invisibilità o la super forza), dall'altro emerge un dato sorprendente sulla vita reale. Alla domanda su chi sia la persona capace di superare le difficoltà nel quotidiano, 6 bambini su 10 hanno indicato mamma e papà, superando di gran lunga nonni (15%), fratelli maggiori (14%) o idoli sportivi (5%). Il motivo? Li fanno sentire al sicuro e si prendono cura di loro. Il gioco con i mattoncini diventa così un momento di condivisione essenziale, specialmente con i papà, indicati tra i compagni di gioco preferiti per inventare trame ricche di colpi di scena.

Sio, Fraffrog e l'evento al Museo del Cinema di Torino

La campagna prende vita anche sul digitale e sul territorio grazie a due volti amatissimi del web italiano: Sio (Scottecs) e Fraffrog, co-fondatori della casa editrice Gigaciao, che coinvolgeranno il pubblico su YouTube, Instagram e TikTok con sfide creative. Inoltre, Sio dedicherà agli eroi LEGO® una tavola originale sul suo Scottecs Gigazine, in edicola dal 6 ottobre 2026.

Infine, per chi cerca un'esperienza dal vivo, la magia dei mattoncini incontra la settima arte a Torino. Fino al 27 settembre, il Museo Nazionale del Cinema (all'interno della Mole Antonelliana) ospita per tre fine settimana un laboratorio creativo gratuito. Grazie all'uso del green screen, i bambini potranno unire il linguaggio cinematografico al gioco, diventando loro stessi i protagonisti di una spettacolare scena eroica.